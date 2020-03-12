疫情演變為全球大流行 瑞銀：全球經濟成長率降至0.8%

世界衛生組織宣布新冠肺炎為全球大流行，瑞銀今宣布，下修對今年全球經濟成長率的預測，從原本的2.9%降至2.3%，若真正發展成全球大流行，今年全球經濟成長率恐降到0.8%。

瑞銀表示，新冠肺炎蔓延多國消費下降，供應鏈遭遇顛覆性影響，中國恢復正常的速度趨緩，並面臨油價大跌，決議下修今年全球經濟成長率的預估，從2.9%降至2.3%。

瑞銀也預估兩種假設，若感染人數以1000人等比增加的情況下，估全球經濟成長率將降至1.6%；又若新冠肺炎發展成真正的全球性大流行病，全球經濟成長率會降至0.8%。

市場各機構目前預估的全球經濟成長率約2%，與瑞銀的預測相當，但在新冠疫情爆發之前是4%，OPEC+會議談崩之前是2.8%。瑞銀指出，這種「雙重打擊」意味著經濟成長率預估將創下從全球金融危機以來最慘重的8周跌幅。且只要確診病例還在增加，部分風險資產就還未觸底。

股市部分，瑞銀預估，若疫情能得到控制，今年底全球股市應可寫下新高；北亞與美股可望領漲，歐洲和其他新興市場則落後；但若疫情發展成全球性大流行，全球股市大幅下跌，各國領導人可運用的刺激政策非常少，今年股市投報率將大幅下降。

匯市部分，瑞銀預測若疫情發展為全球大流行，將導致歐元再度走弱，部分新興市場貨幣匯率恐承賣壓。儘管新興市場貨幣遭遇沉重拋壓，但在大宗商品價格大幅走低的背景下，其匯率未必便宜。