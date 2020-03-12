振興抵用券拍板 綁住宿每房發放800元

行政院政委龔明鑫今（12）日指出，振興抵用券大致方向，為預算23億元，透過住宿每房發放新台幣800元，分為四大類別，包括夜市、商圈、餐廳、藝文活動。

龔明鑫也透露，行政院正研議在23億元預算外，加碼提出不須綁住宿的方案，具體細節仍在構想中。

龔明鑫今日於行政院院會後記者會指出，振興抵用券措施參考先前夜市抵用券經驗，須綁住宿，每房發放800元，分為四大類別，第一類就是夜市、市場、觀光工廠，其他三類為商圈、餐廳與藝文活動，且全國通用，但有時限，至於外界提議的運動賽事項目，不會在這23億元措施中。

龔明鑫指出，針對實施時程，要等中央流行疫情指揮中心宣告疫情緩解到一定程度後，才會上路。龔明鑫解釋，需要綁住宿，是為了避免產生替代消費的現象，避免說給了這些錢，沒額外消費，反而是買日常用品，等於沒有促進消費的效果。

龔明鑫說明，本次振興抵用券是參考先前夜市抵用券的做法，夜市券券回收率有超過七成，據觀光局調查，原本國民旅遊住宿的旅客，僅有一成出頭的人會額外到夜市消費，但發放夜市券後，就提升到七成以上，加上若加進餐飲等類別，涵蓋面將會相當廣，不需擔心綁住宿影響層面會太小。

龔明鑫表示，目前行政院與各部會也有在思考推出不須綁住宿的其他方案，預算上會是在23億元以外，至於具體作法，仍待進一步討論，但也會以不會產生替代消費效應的原則來規劃。