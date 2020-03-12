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非典型勞動也受衝擊！ 勞動部擬提供公部門打工機會

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部部長許銘春今在立院衛環委員會進行「因應嚴重特殊傳染性肺炎期間受影響產業與員工所提供相關措施」專案報告。記者葉冠妤／攝影
勞動部部長許銘春今在立院衛環委員會進行「因應嚴重特殊傳染性肺炎期間受影響產業與員工所提供相關措施」專案報告。記者葉冠妤／攝影

應對新冠肺炎疫情衝擊，勞動部的「安心就業計畫」預計月底上路，針對減班休息的受雇勞工給予薪資差額補貼，至於同樣受影響的非典型勞動的工作者，勞動部則正在研擬新計畫，擬釋出公部門打工機會，1個月打工上限72小時，以基本工資時薪158元計算，最高可獲1萬1376元，協助收入低於基本工資的部分工時打工族，度過疫情難關。

勞動部部長許銘春今在立院衛環委員會進行「因應嚴重特殊傳染性肺炎期間受影響產業與員工所提供相關措施」專案報告，提及勞動部正在研擬新計畫，給予非典型勞動者協助措施，在減班休息階段適時提供上工機會。

勞動部勞動力發展署副署長施貞仰補充，非典型勞動協助措施，適用對象是月薪低於基本工資2萬3800元的部分工時者，將以勞保投保薪資級距1萬1100元為判準，她舉例麥當勞的打工族，原本沒有固定排班，疫情期間工時卻掉到20小時、10小時，針對這群人，發展署預計開發公部門內的工作機會，如協助在醫院、政府單位入口處幫忙量體溫等。

施貞仰說，根據2019年統計，部分工時勞工每周平均工時17.9小時，非典型勞動的協助措施目前研擬以1個月72小時為上限，時薪為基本工資時薪158元 ，等於1個月最高可獲1萬1376元，初步規劃提供2000名缺額。

勞動部 工時 基本工資

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