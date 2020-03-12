元大金控攜手供應商實踐永續經營 建構完善綠色供應鏈

元大金控（2885）致力推動企業永續發展，除自身落實企業社會責任，也要求供應商夥伴共同履行，連續兩年召開供應商大會，今年有80家主要供應商參與，會中安排安永聯合會計師事務所講師分享供應鏈管理與永續採購，邀請供應商夥伴一起實踐永續經營的願景與承諾。

為推動供應商實踐企業社會責任，元大金控除邀請外部講師對合作夥伴進行教育訓練，在制度面，自2015年11月起，針對集團內各公司主要往來供應商，要求於採購合約內增列「企業社會責任條款」或簽署「人權及環境永續條款承諾書」，完成率達100%，明訂供應商應履行及遵守各項勞動條件、環境保護及勞動人權等法令規範。

此外，元大金控也針對供應商屬性，視其對勞動條件、職業安全衛生、環境保護及勞動人權各面向的衝擊程度，加強管理。去年向主要供應商進行人權盡職調查，針對人權高風險的供應商進行實地訪查，完成輔導及訓練，目前正進行永續採購指南（ISO 20400）認證流程，期以永續管理方法導入採購規範，建置完善的「永續採購流程」。

近年元大金控參與臺北市政府推動「民間企業與團體綠色採購」計畫，積極響應綠色採購，採購金額逐年上升，去年度綠色採購總金額達台幣達1億2,431萬元，連續九年獲得台北市環保局頒發綠色採購績優表揚。

同時，元大金控於各子公司採購規章中增訂綠色採購條款，結合往來供應商共同履行綠色採購。透過採購及業務配合，向供應商推廣環境永續及綠色消費的觀念，鼓勵合作廠商一同遵循，建構更廣大的綠色消費市場。