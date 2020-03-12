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國際油價崩跌恐創四年新低 中油：近來營收表現差

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

因油國大聯盟（OPEC+）合作意外破局，且沙烏地阿拉伯和俄羅斯兩國削價競爭，再加上新冠肺炎疫情全球快速蔓延，估下周國內汽、柴油價格將大幅下跌，零售價格每公升狂降3.6元。

據了解，這是近13年來的最大降幅，油價也逼近四年新低，同時也是油價公式上路以來最大降幅。

中油副總經理方振仁指出，這陣子國際原油價格大幅下跌，公司營收已受到影響，因為原油裝船時的成本價格，再到原油運抵台灣，之後再煉油，這中間大約會有二個月的時間落差，近來原油成本根本無法反應售價，中油這幾個月的營收表現確實很差。

方振仁指出，此波國際油價狂跌，主要是因為「供給面」和「需求面」都出現狀況，二大產油國沙烏地阿拉伯和俄羅斯在原油產量上至今仍無法達成共識，又加上新冠肺炎疫情持續快速延燒，重挫全球經濟，導致國際原油需求驟減所致。

方振仁表示，中油會密切觀察國際原油價格變化，但也只能期待二大產油國儘快對產量達成共識，世界各國對新冠肺炎疫情能做出適當控制，才能降低對經濟的衝擊。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下周國內油價，92無鉛汽油每公升20.5元，95無鉛汽油每公升22元，98無鉛汽油每公升24元、柴油每公升18.1元，創下四年來新低價，亦是近13年來史上罕見的調幅，也由此可見，這次國際油價狂跌的威力。

原油價格 俄羅斯 疫情

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