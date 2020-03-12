快訊

又一家！名店「阿秋大肥鵝」 台中太平店3月底歇業

聞疫情致NBA聯盟停賽 林書豪：我真的很害怕

全球金融市場 聚焦今晚ECB、下周FOMC動向

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

全球金融市場聚焦今（12）日晚間的ECB利率決策會議，市場預期利率將調降10bps至-0.6%，同時有望在推出定向長期再融資操作，以確保流動性充裕。至於下周美國準會的FOMC會議，預估仍有兩碼的降息空間，利率將降至0.5~0.75%，並有望延長原訂於6月結束的購債計畫。全球主要央行政策立場寬鬆，將支持債市續強，利率則於低檔震盪。

英國央行（BOE）降息2碼，政策利率觸及歷史新低，引發市場對其於主要央行政策同步放鬆的預期，成熟國家短天期公債殖利率走低，長天期則延續漲勢，反映經濟前景改善的可能性。昨日終場10年期美債殖利率上漲6.7bps至0.8695%；10年期德債則上漲4.8bps至-0.742%。

國內大型券商指出，英國央行宣布降息兩碼，將基準利率由0.75%降至0.25%，突如其來的舉動，顯示疫情在歐洲蔓延所導致的經濟活動停滯，央行必須提前因應，避免金融體系出現流動性風險，預料今晚的歐洲央行也將跟進降息，目前市場預測將降息10bps，轉存款利率將滑落至-0.6%的歷史新低水準。

近期疫情消息及OPEC與俄羅斯的油價大戰，導致國際股市持續劇烈震盪，背後反映出資金的快速移動，央行降息及公開市場操作注入資金等作為，目的在於預防流動性風險，因此，即便美歐股持續下跌，所幸金融體系的運作尚稱穩定，截至目前為止未見短率跳升，未來一到兩周仍須密切注意流動性的指標是否出現異常波動的現象。

展望後市，市場是否趨於穩定，關鍵仍在於美歐疫情的控制，研判仍需要一些時間，隨著相關管制措施的出爐，預期可望達到一定的成效；另外，各國政府的大規模的支出及補貼措施，料將在第2季陸續執行，搭配央行的超低利率政策，後續景氣走勢並不看淡。

央行 降息 疫情

延伸閱讀

是否降息？楊金龍：今年金融風暴發生率不高 要看這些條件

新冠疫情遠勝SARS 謝金河：央行表態降息恐只心理作用

央行趕熱錢 台幣爆量貶

降息機率升 債市多頭奮起

相關新聞

是否降息？楊金龍：今年金融風暴發生率不高 要看這些條件

中央銀行總裁楊金龍今（12）日指出，「按照目前蒐集到的資料，2020年爆發金融危機的機率不高」。對於央行決定降息的前提，...

非典型勞動也受衝擊！ 勞動部擬提供公部門打工機會

應對新冠肺炎疫情衝擊，勞動部的「安心就業計畫」預計月底上路，針對減班休息的受雇勞工給予薪資差額補貼，至於同樣受影響的非典...

疫情引青世代焦慮 84%工作者職場未受影響 

新冠疫情已經影響到全球經濟，NBA停賽、國際影星、政治人物都出現確診。根據104人力銀行最新調查，84%受訪者在工作上沒...

美國4月公布匯率操縱國 楊金龍：我可能被列觀察名單

美國財政部每年4月會公布主要貿易夥伴外匯政策報告，中央銀行總裁金龍今（12）日上午表示，若美國沒有改變匯率操縱國的認定標...

名家觀點／紓困經濟學的一堂課

新冠肺炎全球疫情嚴重，中國大陸新增感染人數卻逐漸趨降，疫情漸有受控之勢，但南韓、日本、義大利、德國與北美感染人數仍持續攀升。全球疫情擴散無法即時控制勢必嚴重打擊經濟活動，引發經濟衰退疑慮，也考驗過去高度整合的全球供應鏈的韌性。各國紛紛祭出寬鬆貨幣與擴張性財政政策，提供資金流動性與防疫、產業紓困與振興經濟必要財源。在民間與政府的通力合作下，台灣疫情尚能妥適控制，但也該想想產業紓困與經濟振興措施之外，還有哪些台灣產業重要的整備工作。

機械公會理事長：市場剛性需求仍在

台灣工具機前二月出口大幅衰退近三成，幅度雖為近年罕見，但台灣機械公會理事長柯拔希強調，市場剛性需求仍在，尤其最近越來越多廠商陸續傳來接獲客戶轉單與急單的好消息，預期下半年景氣就會回升。

工具機前二月出口減三成

台灣機械公會昨（11）日發布台灣機械設備前二月出口值為39.6億美元，較去年同期衰退8%，主要受新冠肺炎疫情與新台幣升值雙重夾擊；若以新台幣計價為1,189億元，則較去年同期減少10.5%。

勞保年改草案「沒實益」 許銘春：須重新思考

勞保精算報告預估勞保基金將在二○二六年破產，蔡政府曾在年金改革時同步提出勞工保險條例修正草案，但至今勞保年改遲未完成修法。勞動部部長許銘春昨說，先前草案僅能讓勞保基金破產大限延遲二年，「沒有實益」，現在必須重新思考年改方向，預計上半年將舉辦工作坊，邀專家學者討論。

油價大跌… 經長：電價有機會凍漲

電價費率審議會預計下周召開，由於國際油價大跌，下周國內油價外界預估「跌定了」，昨天多位立委關心電價是否降價，經濟部長沈榮津一律回應，將遵守「照顧民生、穩定物價、節約能源」三目標，並尊重審議會委員結論；外界期待至少凍漲，他則說「有機會」。

勞長保證 不會讓勞保破產

攸關勞工老年退休經濟生活保障的勞保財務，已連續三年收支失衡。勞動部長許銘春昨（11）日在立法院宣示，政府不會讓勞保破產，政府一定會負起最後給付責任，照顧勞工老年生活。

錢少事多太勞苦 87%上班族累到想離職

根據1111人力銀行調查，高達87%的上班族因為工作勞苦，而萌生想離職的念頭，上班族自評的「勞苦指數」，也達到平均62分...

東奧聖火線上輻射多 環團籲莫忘核災

「核災毒比病毒嚴重！」環團11日召開記者會，呼籲各界勿忘311核災，根據日本民間團體調查結果，東京奧運聖火在福島傳遞路線上的輻射值有多處偏高，對參觀民眾都有危險。時代力量立委陳椒華也呼籲政府要防備核災，公開核電廠數據。但「核能終結者」創辦人黃士修反駁，福島核災至今沒有人因為核災罹癌或死亡。

熱門新聞

網購口罩刷這張卡免付運費 回饋32%超猛

傳我新冠肺炎案47為協力廠員工 台積電澄清

無薪假企業 一周增一倍

央行露降息口風！債市多頭 10年債利率跌谷底

央行趕熱錢 台幣爆量貶

AirPods傳砍單 台系鏈有壓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。