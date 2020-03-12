全球金融市場 聚焦今晚ECB、下周FOMC動向

全球金融市場聚焦今（12）日晚間的ECB利率決策會議，市場預期利率將調降10bps至-0.6%，同時有望在推出定向長期再融資操作，以確保流動性充裕。至於下周美國準會的FOMC會議，預估仍有兩碼的降息空間，利率將降至0.5~0.75%，並有望延長原訂於6月結束的購債計畫。全球主要央行政策立場寬鬆，將支持債市續強，利率則於低檔震盪。

英國央行（BOE）降息2碼，政策利率觸及歷史新低，引發市場對其於主要央行政策同步放鬆的預期，成熟國家短天期公債殖利率走低，長天期則延續漲勢，反映經濟前景改善的可能性。昨日終場10年期美債殖利率上漲6.7bps至0.8695%；10年期德債則上漲4.8bps至-0.742%。

國內大型券商指出，英國央行宣布降息兩碼，將基準利率由0.75%降至0.25%，突如其來的舉動，顯示疫情在歐洲蔓延所導致的經濟活動停滯，央行必須提前因應，避免金融體系出現流動性風險，預料今晚的歐洲央行也將跟進降息，目前市場預測將降息10bps，轉存款利率將滑落至-0.6%的歷史新低水準。

近期疫情消息及OPEC與俄羅斯的油價大戰，導致國際股市持續劇烈震盪，背後反映出資金的快速移動，央行降息及公開市場操作注入資金等作為，目的在於預防流動性風險，因此，即便美歐股持續下跌，所幸金融體系的運作尚稱穩定，截至目前為止未見短率跳升，未來一到兩周仍須密切注意流動性的指標是否出現異常波動的現象。

展望後市，市場是否趨於穩定，關鍵仍在於美歐疫情的控制，研判仍需要一些時間，隨著相關管制措施的出爐，預期可望達到一定的成效；另外，各國政府的大規模的支出及補貼措施，料將在第2季陸續執行，搭配央行的超低利率政策，後續景氣走勢並不看淡。