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疫情引青世代焦慮 84%工作者職場未受影響 

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

新冠疫情已經影響到全球經濟，NBA停賽、國際影星、政治人物都出現確診。根據104人力銀行最新調查，84%受訪者在工作上沒有受到影響，5.6%受訪者遇到公司鼓勵放特休。另外，台灣的防疫措施在國際間獲得高度評價，該調查也指出，受訪者對疫情的焦慮平均只到5.67分，30歲以下的青世代焦慮感較重。

104人力銀行在三月初針對104求職會員進行網路調查，共回收1081份樣本。調查發現，656位有工作的受訪者中，84.3%目前工作還算正常。但有5.6%面臨公司鼓勵特休假，5%面臨公司遇缺不補，2.4%已開始休無薪假，2.4%已進入部分工時狀態，2.3%已開始裁員。

同時，受訪者對疫情的焦慮感平均5.67分，落在「普通略偏焦慮」。對「職場」的焦慮，一致呈現害怕在工作中被傳染、怕放無薪假。對「生活」的焦慮，產業別以「一般服務業」焦慮感最高，44.4%感到焦慮，最怕沒口罩的排隊壓力；年齡層以21到30歲的青世代焦慮感最高，46.8%感到焦慮，最擔心國內、國外旅遊受到影響。

其中，20.3%的工作者，不擔心疫情對工作有影響。但有22.6%的工作者害怕在工作時被傳染，22%害怕放無薪假，16.2%害怕被裁員。

不論目前是否有工作，「想轉職且已展開求職」的受訪者中，46.1%不受影響，但23.8%認為受到疫情影響造成面試邀約減少；「想轉職卻沒有行動」的受訪者，44%考量大環境變得嚴峻而不敢轉職。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄指出，企業徵才屬於「長久戰」，截至3月份，104人力銀行線上工作數已達65.9萬個，徵才企業家數達3.4萬家持續創新高，企業開缺仍然樂觀，此波疫情目前看來，並未大幅影響年後轉職潮、以及即將到來的新鮮人徵才。

焦慮 疫情

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