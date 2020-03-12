是否降息？楊金龍：今年金融風暴發生率不高 要看這些條件

中央銀行總裁楊金龍今（12）日指出，「按照目前蒐集到的資料，2020年爆發金融危機的機率不高」。對於央行決定降息的前提，楊金龍說：「要考慮金融穩定，包括匯率、物價問題，還有金融面，像是銀行中介角色會不會受到嚴重影響，以及疫情對全球經濟的衝擊等。」

楊金龍也表示，疫情導致其他央行的行為（註：指降息），包括股匯市、資金流入、流出對金融市場造成威脅不穩定的衝擊，央行會針對這一點來討論。

楊金龍今日赴立法院財政委員會報告，立法委員曾銘宗詢問，新冠肺炎疫情蔓延，是否可能爆發2020年的金融風暴？楊金龍回應：「依照目前所掌握資訊，目前為止我認為金融風暴發生的機率應該不高。」

曾銘宗表示，歐洲央行（ECB）總裁拉加德昨日表示，歐洲面臨類金融危機。楊金龍回應：「確實有看到這個訊息，事實上，歐洲經濟本來就不是很好，歐元區也有金融上的問題，現在疫情再加進去，且其他國家一直降息，她有感而發。」

曾銘宗提到「若歐洲經濟不好，很可能也會延燒全世界」，包括美國、澳洲、加拿大、英國等先進國家均緊急降息，且幅度很大；楊金龍說：「這是顯示對疫情持謹慎的態度、採取預防性措施。」

至於台灣是否跟進各國降息？楊金龍以進入理監事會議前「緘默期」為由，並未給予正面答覆，僅強調會交由央行理監事會討論決議。

對於央行決定降息的前提，楊金龍回應：「要考慮金融穩定，包括匯率、物價問題，還有金融面，像是銀行中介角色會不會受到嚴重影響，以及疫情對全球經濟的衝擊等。」