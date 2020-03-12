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美國4月公布匯率操縱國 楊金龍：我可能被列觀察名單
美國財政部每年4月會公布主要貿易夥伴外匯政策報告，中央銀行總裁金龍今（12）日上午表示，若美國沒有改變匯率操縱國的認定標準，我國這次可能會被列入觀察名單。
美國針對匯率操縱國有三項指標，第一是貿易夥伴國對美國貿易順差超過200億美元；第二是貿易夥伴國擁有巨額經常帳順差，且順差金額高於其GDP 3%；第三是貿易夥伴國持續性進行單邊外匯市場干預，且年度內重複進行淨外匯購買金額超過GDP 2%。
今天上午在立法院財委會上，立委賴士葆問，台灣這次有可能被列入觀察名單嗎 ？楊金龍表示，美國針對匯率操縱認定的標準，某些時候會做一些改變調整，假設美國沒有改變他的標準，台灣在第一項跟第二項會滿足，「我們可能會被列觀察名單」。
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