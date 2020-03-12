勞保年改草案「沒實益」 許銘春：須重新思考

勞保精算報告預估勞保基金將在二○二六年破產，蔡政府曾在年金改革時同步提出勞工保險條例修正草案，但至今勞保年改遲未完成修法。勞動部部長許銘春昨說，先前草案僅能讓勞保基金破產大限延遲二年，「沒有實益」，現在必須重新思考年改方向，預計上半年將舉辦工作坊，邀專家學者討論。

原案僅讓勞保基金晚2年破產

不過，該草案也是當時勞動部提出、並經行政院審議通過後送立法院，許銘春昨天所言，外界解讀蔡政府形同「自打嘴巴」，既然知道只能讓勞保基金多「活」二年，為何還會推出該無實益草案？

台大國發所副教授辛炳隆說，之前版本對勞保基金助益僅是杯水車薪，改革不痛不癢，確實無實益。但他也提到，勞保年改若要有大幅效果，改革就必須大，而改革幅度大，大家就會比較痛。

國民黨立委吳斯懷昨在立法院質詢說，勞保破產是老問題，政府不能迴避。許銘春說，因立院屆期不連續，目前正積極研擬新草案。

民進黨立委楊曜要求許銘春提出具體改革方向。許銘春說，勞動部會參考各國經驗，以「開源節流」方式，並保障公平性、財務負擔，目前還在盤整，尚未定案。但楊曜不滿許銘春答非所問，要求她明確回答是否再調高費率、延後請領退休年齡等具體作法？

許銘春強調，不管是費率調整或平均年資採計，原草案都有，但先前的草案沒實益，勞動部現在必須重新思考，看是要在制度內調整，或另在制度外設計方案。原勞保年改包括費率從每兩年調升零點五個百分點，修正為每年調升零點五個百分點；平均投保薪資採計期間由五年拉長到十五年；政府每年撥補二百億元，且負最終支付責任等。

學者：若砍給付 應針對高薪族

辛炳隆說，若要在保險體系下開源節流，不外乎仍是提高保費、減少給付，政府應思考找外部財源，比如增加政府撥補預算、指定營業稅率等，若非得減少給付，應針對高所得族群，而非低薪勞工。

勞團：可適度、合理提高費率

全國產業總工會秘書長戴國榮說，勞團原本就反對之前版本，僅同意由政府負最終責任、每年撥補兩百億元。他說，勞團反對多繳、少領、延後退，他認為可適度、合理提高費率，但須評估是否對勞工造成負擔、勞資分攤比等，且目前每月平均可領的勞保年金約一萬六、一萬七千元，再少就會不足以保障老年生活。