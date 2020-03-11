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亞洲之最 工研院四度獲頒全球百大創新機構獎

聯合報 / 記者黃有容／即時報導
科睿唯安臺灣區總經理范永銀（圖右）頒發「德溫特全球百大創新機構獎」給工研院院長劉文雄（圖左）。圖／工研院提供
科睿唯安臺灣區總經理范永銀（圖右）頒發「德溫特全球百大創新機構獎」給工研院院長劉文雄（圖左）。圖／工研院提供

工研院再度以專利影響力與核准成功引起國際關注，再獲美國科睿唯安(Clarivate Analytics)特頒「德溫特全球百大創新機構獎」。本屆在僅有4家國際學研機構獲選，工研院與法國原子能署(Commissariat à l'Energie Atomique)、德國夫朗和斐協會(Fraunhofer)以及加州大學(University of California)齊名；工研院更4度獲此殊榮，成為亞洲唯一獲獎最多次的研究機構。

科睿唯安德溫特全球百大創新機構報告今年為第九度發佈，今年報告首度將分析範圍拓展到前百大機構外，位於前1,000大的臺灣創新機構中，有66%集中在硬體與電子產業，學術及政府研究機構約25%。

科睿唯安大中華區德溫特與標準事業群總經理暨臺灣區總經理范永銀表示，臺灣目前的創新活動較集中於特定產業，如何促進跨界合作，並將創新能量擴散至更多產業，將是提升臺灣創新水平的重要關鍵。

工研院院長劉文雄表示，4度榮獲全球百大創新機構獎，不但是對工研院追求跨領域創新研發及產出高質專利與運用的肯定，更顯示出工研院在跨領域研發與智財營運策略具全球視野，前瞻專利能量與世界接軌，發明專利比例高達98%。

劉文雄指出，面對全球高度競爭時代，專利不僅可作為保護研發創新的重要基石，也是捍衛商機的武器、進攻國際市場的跳板，更可作為無形資產融資過程中的活水。為了讓產業更容易掌握專利營運策略，工研院於今日同步發表專利特刊《專利這樣做，商機拿到手：創新非知道不可的專利故事》，協助產業布局全球。

 臺灣中小企銀董事長黃博怡更分享，過去金融業希望運用無形資產融資，但不得其門而入，缺少具有公信力的機構，直到工研院挺身而出，跟信保基金及臺企銀合作，在政府各部會整合及支持下，已經順利踏出一步。

工研院 大創

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