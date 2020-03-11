錢少事多太勞苦 87%上班族累到想離職

根據1111人力銀行調查，高達87%的上班族因為工作勞苦，而萌生想離職的念頭，上班族自評的「勞苦指數」，也達到平均62分，認為勞苦的主要原因包括，付出與薪水不成正比、心理壓力或責任重、一人身兼多職，以及工時過長。其中，自認最累的從業人員，分別是從事營建不動產業、醫療農牧環境以及貿易。

在勞苦的面向上，有4成8的上班族認為自己的工作勞心又勞力，公認最苦的職務第一名則是醫護人員、其次分別是下水道工/修路工、消防人員、看護，以及洗窗工/搬家工。

據調查，對上班族來說，至少要有4萬4602元的薪資才願意從事，以這份調查中上班族現職3萬6051元的薪資來做比較，等於要加薪8551元，才願意從事這些工作，更有一成多的上班族表示，加再多薪水都不願意。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖分析，在過往的調查中，最辛苦的職務不脫「高風險」、「高工時」、「高勞力」的三高工作。營建不動產業的從業人員雖然有表訂的上下班時間，但現實上，買賣帶看幾乎都要配合買家下班後或是假日的時間，等於是為了業績24小時待命。

醫護人員的高壓與辛苦，則在這波新冠肺炎的疫情下被推到高點，除了加班工作、因為疫情犧牲出國、休假，於此同時還要擔心自己被感染，讓醫護人員備感壓力，自覺勞苦。

運輸物流業2月份以來民眾減少外出，宅經濟熱，網購業績翻倍成長，從業人員工作量倍增，等於從年前的物流高峰一路忙到3月，完全沒有喘息的時間。

調查也發現，有過半的上班族因為長期工作出現身心不適的狀況，主要的症狀包括失眠/淺眠、脖子肩頸酸痛、情緒焦慮/恐慌、暈眩/偏頭痛、腸胃疾病。從產業交叉分析發現，以民生服務業從業人員出現身心不適的比例最高。