新住民勞參率高 近9成滿意工作

在台56萬的新住民近9成對工作很滿意！內政部11日公布5年一度的新住民生活需求調查，發現新住民勞動參與率超過7成，高於台灣人，失業率也比較低，顯示新住民愈來愈融入台灣職場。但計畫主持人楊文山也指出，17.7%的新住民曾在求職中遭遇語言等困難，有28.3%在工作中遇過工時太長等困擾。

教育程度提升

「目前台灣的新住民人數已近56萬人。」計畫主持人、中研院社會所研究員楊文山表示，為了解新住民在台生活需求情況，內政部自2003年起每5年進行新住民生活需求調查，不含出境2年以上的新住民或外籍勞工。楊文山強調，此調查結果對政府或民間團體，都可作為制定相關政策與措施的參考。

「在台的新住民女性超過9成，其中近5成為35至44歲的青壯年。」楊文山指出，新住民的教育程度跟過去相比提升不少，來台前高中職以上學歷的比例從2003年的34.7%上升至52.4%。

勞動參與勝過台人

此外，新住民的勞動參與率（70.92%）甚至比台灣人（59.19%）還高，失業率1.22%也低於台灣人的3.87%，且近9成對工作滿意。楊文山解釋，這是因為新住民當初來台多是為了提升經庭經濟水平，且女性生育過後很快便回到勞動市場。然而，仍有17.7%曾在求職中遭遇語言等困難，有28.3%在工作中遇過工時長等困擾。

在家庭型態方面，楊文山表示，新住民家庭已從複合家庭逐漸轉向「小家庭」的型態，而家庭平均月收入則增加從2013年的4萬6,173增加至5萬2,574元。此外，新住民願意子女在校學習母語的比例佔73.4%，也有53.2%支持子女返回母國就業，顯示新住民對於後代是否應回家鄉打拼，多持開放的態度。

現場也有幾位新住民分享來台的經歷，34歲的瑜珈老師王芬芬來自中國大陸，她表示雖然自己的口音不同，但學生都很包容。44歲來自印尼的林達坦言，剛開始來台灣因語言不通，甚至不敢出門，但如今不只當過通譯，現在還是學校的印尼語講師，她更稱讚台灣的社會相當多元，包容性高。

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