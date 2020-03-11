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東奧聖火線上輻射多 環團籲莫忘核災

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
方儉呼籲民眾勿忘核災，但黃士修回嗆他們測量方法不清楚，不要一直拿反核議題炒作。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
方儉呼籲民眾勿忘核災，但黃士修回嗆他們測量方法不清楚，不要一直拿反核議題炒作。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「核災毒比病毒嚴重！」環團11日召開記者會，呼籲各界勿忘311核災，根據日本民間團體調查結果，東京奧運聖火在福島傳遞路線上的輻射值有多處偏高，對參觀民眾都有危險。時代力量立委陳椒華也呼籲政府要防備核災，公開核電廠數據。但「核能終結者」創辦人黃士修反駁，福島核災至今沒有人因為核災罹癌或死亡。

綠色消費者基金會執行長方儉提到，根據他們實際在日本調查與測量輻射值的結果顯示，這次奧運聖火在福島沿途傳遞的路線中，許多地方的輻射值都比人體可承受標準高數十倍。但是日本政府為了辦奧運，宣傳福島已經適合舉辦國際賽事，除了無視科學數據外，還透過發放補償金鼓勵居民遷回核災重災區。

他認為，雖然現在新冠肺炎疫情嚴重，但核災影響是幾十年，甚至幾百年，因此他呼籲國人不要忘記福島核災遺毒。與會的時代力量立委陳椒華也提到，現階段缺乏環團與民眾參與監督，從福島的經驗回到國內核電廠，她希望政府跟台電能夠公開更多資料，讓民間可以監督。

不過，黃士修接受訪問時反駁，目前根據WHO還有國際原能會的報告，沒有人因為福島核災的關係罹癌或是死亡，且輻射測量有一定的SOP，儀器需要經過精確校正才能測量輻射值，他質疑環團的儀器根本都沒有經過校正就使用，很容易有偏差的高輻射值。

他也提到，福島核災在WHO之前發布的調查報告中就提到，沒有人因為福島核災的緣故罹癌或是死亡，之後國際原能會每年都有數據更新，呈現同樣的結果。他反而希望國內環團能好好監督民進黨的能源政策，讓台灣可以用再生能源跟核能取代高碳排的火力發電廠。

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福島核災 輻射 東京奧運

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