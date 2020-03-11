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布口罩開放出口 切結後可報關出口

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
財政部關務署表示，經濟部准許「梭織或針織布製且不含濾片之口罩」出口，民眾及業者可檢附該部公告之「梭織或針織布製且不含濾片之口罩」切結書向海關辦理報關，即可出口該類口罩，免向經濟部國際貿易局申請輸出許可證。記者沈婉玉／攝影
財政部關務署表示，經濟部准許「梭織或針織布製且不含濾片之口罩」出口，民眾及業者可檢附該部公告之「梭織或針織布製且不含濾片之口罩」切結書向海關辦理報關，即可出口該類口罩，免向經濟部國際貿易局申請輸出許可證。記者沈婉玉／攝影

因應經濟部開放布口罩開放出口，財政部關務署表示，明天起民眾及業者可檢附財政部公告的「梭織或針織布製且不含濾片之口罩」切結書向海關辦理報關，即可出口該類口罩，免向經濟部國際貿易局申請輸出許可證。透過郵局特約報關行或駐點海關，付費辦理出口報關，就可以郵包寄送布口罩給海外親友。

關務署表示，旅客要攜帶布口罩出口，回歸一般行李物品的自用認定原則辦理，倘超逾一人5盒、250個自用的範圍，仍應按一般貨物出口報關手續填送出口報單。

關務署表示，為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情蔓延，經濟部公告自109年1月24日起至109年4月30日止，「紡織材料製口罩，過濾效果94%及以上者」及「其他紡織材料製口罩」管制出口。經嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心同意，「梭織或針織布製且不含濾片之口罩」准予輸出，經濟部今天公告開放出口。

關務署說明，以一般海運、空運、郵寄及快遞方式報運出口「梭織或針織布製且不含濾片之口罩」時，不論數量多寡，均須檢具出口報單向海關報關，並於出口報單「輸出入許可文件號碼」欄位申報免證代碼FT999999999998。

關務署提醒，防疫期間郵包都以人工查驗，查獲違章出口口罩案件中以郵包居多，占93％，請勿違規寄送管制中之口罩出口，以免受罰。

財政部關務署表示，經濟部准許「梭織或針織布製且不含濾片之口罩」出口，民眾及業者可檢附該部公告之「梭織或針織布製且不含濾片之口罩」切結書向海關辦理報關，即可出口該類口罩，免向經濟部國際貿易局申請輸出許可證。記者沈婉玉／攝影
財政部關務署表示，經濟部准許「梭織或針織布製且不含濾片之口罩」出口，民眾及業者可檢附該部公告之「梭織或針織布製且不含濾片之口罩」切結書向海關辦理報關，即可出口該類口罩，免向經濟部國際貿易局申請輸出許可證。記者沈婉玉／攝影

財政部關務署表示，經濟部准許「梭織或針織布製且不含濾片之口罩」出口，民眾及業者可檢附該部公告之「梭織或針織布製且不含濾片之口罩」切結書向海關辦理報關，即可出口該類口罩，免向經濟部國際貿易局申請輸出許可證。記者沈婉玉／攝影
財政部關務署表示，經濟部准許「梭織或針織布製且不含濾片之口罩」出口，民眾及業者可檢附該部公告之「梭織或針織布製且不含濾片之口罩」切結書向海關辦理報關，即可出口該類口罩，免向經濟部國際貿易局申請輸出許可證。記者沈婉玉／攝影

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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