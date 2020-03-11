紓困救經濟 工商協進會呼籲：降電價、緩徵税

工商協進會理事長林伯豐今（11）日呼籲，油價降，電價也要跟著降，同時紓困600億經費怎麼用「還不是很理想」，希望也可以用在税的緩徵或減免，對此他提出四項建議，包括把5月要繳的綜所稅跟營所稅延到年底，以及給予「受災產業」房產稅、地價稅、跟娛樂稅減免等。

林伯豐今出席工商協進會理監事會議時表示，這次全球油氣的降價，雖然造成化工產業損失，但長期來講，台灣是油氣進口國，應該有助於物價穩定，對台灣經濟有幫助。他指出，「油電是應該要降價」，油從每桶60幾降到30幾美元，油既然降價，電也應該要降價。

另外，工商協進會的會員理監事跟會員廠商對於疫情期間，營業額減少，很期待能盡早恢復，盡量保持現有的生產、復原，他認為，政府600億元的紓困計畫還不是很理想，例如「振興抵用券」部分來說，是「杯水車薪」、不夠用，業界期待在賦稅上有紓困措施，才有利於企業繼續生存，能夠照顧員工，維持台灣GDP的成長，努力「保2」。

林伯豐提出四項紓困建議，包括：5月即將繳納的營所稅與綜所稅，建議受疫情影響的產業或民眾得申請延期缴納，至少6個月以上。

貨物稅、地價稅房屋稅、印花稅、牌照稅、娛樂睡等，建議受疫情影響者，得申請減徵，並緩徵至少6個月。

企業未分配盈餘用於防疫或復原相關支出，建議也可比照實質投資，退還5%營所稅。

以及，企業若放減班休息，雇主仍須支付基本工資，在防疫期間，政府另補助原薪資與基本工資差額的50%，建議雇主支付的基本工資，在防疫期間也可改由「就安基金」或「就保基金」支應，舒緩雇主負擔。