無痛存錢！每天小額存款比每月定存更容易

傳統的理財建議通常包括設定每月儲蓄與投資的目標，但其實以每天為單位的儲蓄策略更有效；研究顯示，跟每月存150美元（約新台幣4500元）的人相比，每天存下5美元（約新台幣150元）的人開始儲蓄的機率增至四倍，儘管最終存到的金額一樣多。

這是洛杉磯加州大學行為經濟學家貝納茲(Shlomo Benartzi)與副教授赫希菲爾德(Hal Hershfield)，以及倫敦城市大學研究人員史蒂芬‧許(Stephen Shu，音譯)的發現。

研究人員指出，形成這個現象的原因是民眾比較容易認為，每個月不太可能存下數額較大的錢，而數額較小的錢感覺上比較容易控制；一天「損失」5元的概念比較能接受，因為金額較小；要「損失」150美元存入儲蓄帳戶，心理上比較痛苦。

每天存下一筆小錢，就能幫助建立緊急預備基金，也是為了別的重要財務目標而投資或儲蓄的好策略。

使用應用程式，例如Albert、Digit、或該研究的參與者用來儲蓄的Acorns，可能可以讓存錢更簡單；Albert和Digit會為流動性儲蓄排定優先順序，分析使用者的消費習慣，並自動把錢從支票帳戶轉移到儲蓄帳戶；Acorns則會將使用者消費的價格調高到最接近的整數，然後使用差額投資。

不想使用應用程式的話，也可以在銀行設定自動在自己的不同儲蓄帳戶之間轉移資金的功能。

需要注意的是，如果剛開始儲蓄或投資，須小心不要在太短的時間內設定過高的目標；先觀察自己的消費習慣和銀行帳戶結餘一個月左右，才不會在設定轉移資金之後透支。