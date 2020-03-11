為紓困油電雙降？經長12字回應

電價費率審議會預計下周召開，由於國際油價大跌，下周國內油價外界估計「跌定了」，多位立委關心電價「降價」，經濟部長沈榮津一率回應遵守「照顧民生、穩定物價、節約能源」三目標，外界期待至少凍漲，他則說「有機會」。

沈榮津今（11）日到立法院經濟委員會報告業務概況，以及對「臺灣光電廠案股權一再轉手的境外股權交易模式，對臺灣再生能源之影響」進行報告。

立委廖國棟關心4月即將調整的電價，沈榮津回應，國際原油價格暴跌，「我感覺這是好事情」，他說，如果以現在國際燃料趨勢，「應該是有空間」，大家期待電價不要調漲，來穩定物價和工商企業界的負擔，剛好國際油價下跌，「有機會、有機會」。

至於是否「凍漲」？沈榮津回，經濟部有照顧民生、穩定物價、節約能源三個目標，但電價費率最後的調整結果，要尊重電價費率審議會的決定。

外界也關心台電的負擔，他表示，電價費率審議會會審酌台電營運開發費用去做整體考量。負責督導的次長曾文生會來召開這個會議，在這之前，會有工作小組會議、預審，最後決審。

廖國棟進一步表示，決策也要綜觀兩邊效應，假如油價降了，需求會不會上漲？沈榮津說，因此電價也要考慮前述第三項的「節約能源」目標，若讓電價太低，大家就浪費能源，不過到底會怎麼決定，他強調還是要尊重審議會，經濟部不能「定調」。

另外，外界擔憂油價下跌恐導致股市不穩，沈榮津會中受訪時表示，台灣經濟發展充滿不確定因素，會分別和產業座談，傾聽業者意見，看要如何協助產業；目前排定的座談包括：明天和資通訊產業、周五民生化工業、下周一內需型服務業、下周三金屬機電業。