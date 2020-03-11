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口罩國家隊為防疫24小時開機 經部提供電費減免
經濟部長沈榮津表示，因應疫情需求，「口罩國家隊」廠商24小時開機，超越原本契約用容量，已經請台電「特殊考量」，並給予為期半年的超約用電電費減免。
沈榮津今（11）日到立法院經濟委員會報告業務概況，以及對「臺灣光電廠案股權一再轉手的境外股權交易模式，對臺灣再生能源之影響」進行報告。
經濟部業務報告中指出，將提供新冠肺炎防疫物資廠商用電減免措施。內容說明，政府為防止疫情擴散宣布徵用口罩，台電針對口罩廠商及材料供應廠商因增產造成超約用電問題，已研議超約用電相關電費減免措施，最高需量超過契約容量部分，依實際用電量按原契約單價計收，不加倍收費，實施期間自今年1月24日實施口罩出口禁令起，至疫情趨緩止，減免期間預計約半年。
台電估計，受惠廠商約有100家以內。
沈榮津會中受訪時表示，口罩相關廠商有向經濟部提出需求和建議，經濟部也認同，口罩是全民的需求，若因此就認定企業違約「這樣不好」，因此他提醒台電，這些廠商過去用電不多，現在配合政府政策24小時開機生產，一定會超過企業契約容量，這部份希望台電做特殊考量。
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