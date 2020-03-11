勞保年改打掉重練？許銘春：上半年辦工作坊討論

勞保基金將在2026年破產，但勞保年金改革屆期不連醬，勞動部將重新研擬年金改革方案，勞動部長許銘春今天坦言，原本的年金改革只能延後二年破產「沒有實益」，所以要重新思考方案，預計上半年會有工作坊，邀請專家學者討論開源節流等方法，希望規劃可以保障老年生活，又兼顧安全及公平性方案。

立法院衛環委員會今日邀請勞動部業務報告。朝野立委都關切勞保基金財務安全，立委吳斯懷質詢，勞保基金2026年會破產，勞動部會不會保證在破產前會有具體改革方案，不讓基金破產？

許銘春表示，勞保是照顧勞工重要財源，之前已將勞保年改方案送到立法院，現在屆期不連續退回來，勞保攸關千萬勞工老年生活，勞動部責無旁貸，一會努力維持基金存續，今年預算已撥補200億。

隨後回答楊曜質詢年金方案只能延後二年破產，許銘春表示，原本的年金改革只能延後二年破產「沒有實益」，所以要重新思考方案，預計上半年會有工作坊，邀請專家學者討論開源節流等方法，一定要永續發展照顧勞工，若有具體方向會向外界說明。

立委莊競程表示，勞保基金2026年會出現危機，勞保基金去年雖賺898億元，可搤注基金。但今年因為疫情影響，1月已為-324億元、-0.75%，由於疫情影響不看好，基金收益令人憂心，今年勞保基金能否收益彌平虧損？

許銘春表示，基金操作成績要看一整年，勞動基金運用局非常專業，一定會審慎因應、穩健布局。基金缺口原本就是大問題，會參考國外經驗及估做法如何開源節流，站在財源及制度規劃，兼顧保障目的及公平性，推動制度變革。