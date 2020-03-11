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口罩國家隊全力拚產能 經濟部祭半年電費減免措施

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

口罩國家隊不眠不休生產，本周國內口罩單日產能已上看千萬片，4月上旬甚至可達1300萬片。為了減輕業者因協助國家政策生產口罩造成用電量大增，經濟部沈榮津今（11）日表示，經濟部已研議針對口罩廠商的減免超約費用，減免期間預計半年。

經濟部長沈榮津上午赴立法院經濟委員會，針對台灣再生能源相關議題，報告並備詢。

針對口罩議題，沈榮津表示，台電已針對口罩廠商及材料供應廠商因增產造成超約用電問題，已研議超約用電相關電費減免措施，最高需量超過契約容量部分，依實際用電量按原契約單價計收，不加倍收費。

實施期間自2020年1月24日實施口罩出口禁令起至疫情趨緩止，減免期間預計約半年。

一般工廠與台電簽訂用電契約時有制定用電上限，超出上限後的電費，除了契約電價外，還會加收費用。

不過，沈榮津表示，若口罩廠商、材料供應商，因為協助政府政策，造成超約用電的情形，經濟部已經研議相關電費減免措施，如果用電量超過契約容量的部分，將依實際用電量按契約單價計算，不會加收費用。

此外，針對口罩實名制2.0即將於12日上路，外界對於每筆訂單物流費7元仍有意見，沈榮津今日表示，台灣的口罩價格相對其他國家合理，尊重物流費是經過各單位估算，需要從受益者付費角度看待，至於物流費如何估算並非經濟部掌管業務。

口罩 經濟部 沈榮津

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