受疫情影響產業 勞保、勞退都可緩繳六個月

由於新冠肺炎疫情影響各行各業，勞動部今（11）日表示，針對紓困特別條例受影響產業，以及經通報通過實施無薪假的事業單位，以及相關產業在職業工會投保的勞工，都可緩繳勞保、就保及勞退提撥費用，最多六個月。

如果在協助措施前，已欠繳勞、就保費者，也可辦理分期攤繳。

勞保局表示，方案將在近日公布，追溯自2月保費及勞退金，也就是2月起的勞保費及勞退提撥就可延緩繳納。由於2月勞保費及勞退金都是開單在4月繳納，因此事業單位若要繳緩，可在收到繳款單後向勞保局提出申請。

勞保局表示，如果事業單位緩繳勞保費，意味該企業勞工勞保費也要緩扣，勞工可以注意企業是否申請緩繳保費。

勞保局表示，符合繳繳勞保及勞退提撥產業及勞工，對象有二，一是向地方政府通報減班休息（無薪假）的公司，另一個是符合「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第9條第3項的產業，也就是各目的事業主管機關指定的產業。

除了該項產業的事業單位可以緩繳保費及勞退金，該產業的勞工若在職業工會投保，一樣可以緩繳保費，最多六個月。

勞保局表示，為協助勞工及企業在疫情影響期間共度難關，原則上先讓企業及勞工可以緩繳六個月，但仍會視狀況，必要時可以再延長。