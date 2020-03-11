勞長許銘春：政府不會讓勞保倒 負最後支付責任

攸關勞工老年退休經濟生活的勞保財務，已連續三年收支失衡。勞動部長許銘春今（11）日在立法院宣示，政府不會讓勞保破產，政府一定會負起最後給付責任，負起照顧勞工老年生活。

許銘春今到立法院衛環委員會進行業務報告並進行詢答。針對勞保年金改革，她表示，勞動部2017年提出勞保年金改革方案，但當時各界都有意見，朝野立委為求審慎，屆期未審。做為負責任的政府，勞動部若再提2017年方案，「這是不負責任」，勞動部現再提出新方案，包括將各界提出開源節流，納入評估。

許銘春強調，勞保精算結果雖有破產危機，但政府一定會照顧勞工，不會讓勞保破產，政府會負起責任，調整方向正在研議中。

許銘春指出，政府撥補勞保200億元，已於今年2月11日撥補，政府挹注勞保財源，讓勞保永續。

勞保財務持續陷入收支失衡狀態。勞保局指出，去年全年勞保收入為4,008.01億元，支出卻高達4,226.56億元，收支逆差218.55億元，為連續第三年呈收支逆差，亦即入不敷出。長期來看，勞保收支逆差將呈常態，須仰賴勞保基金收益或政府預算來弭補勞保虧損。

根據勞保財務精算報告，勞保50年潛藏負債持續增加至9.11兆元，財務破產年限由2015年精算的2027年提前一年至2026年，換言之，勞保破產大限，六年後到來。