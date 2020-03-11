疫情紓困 勞動部鬆口：無薪假補償可追溯到1月15日

勞動部正針對新冠肺炎疫情研擬各項紓困措施，其中針對無薪假勞工，將補償領取薪資與投保薪資差額50%，原本勞動部表示將在辦法出爐後才實施，但今天在立委追問下，勞動部部長許銘春鬆口表示，可以追溯到紓困條例1月15日生效日，也就是1月15日後放無薪假的勞工都可以獲得薪資補償。許銘春表示，下周就會完成各項紓困措施具體辦法。

但立委蔣萬安表示，無薪假並未強制通報，企業若未通報，勞工就可能無法領取薪資差額補償，不能參加安心就業方案。許銘春表示，如果無薪假不通報，的確不符合薪資補償資格，也不能參加充電計畫，申請補助。

蔣萬安表示，減班休息是否可能縮短公布時間？許銘春表示，目前是兩周一次，但每天都會詢問地方政府，可以考慮縮短公布頻率。