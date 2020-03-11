預見疫情衝擊 美國刺激景氣政策陸續出籠

隨著美歐地區的疫情蔓延，各種管制措施出籠之際，導致經濟活動停擺，3月起美歐的經濟數據勢必明顯下滑，中央銀行的刺激景氣措施陸續出籠，除了先前美國及澳洲央行降息之外，明（12）日歐洲央行跟進降息的機率不低，稍晚日本央行也可望調整其貨幣政策操作模式，意味著全球低利率環境進一步延長且擴大。

國內大型券商表示，美國行政部門則推出擴大支出及減稅作法，其中，美國總統川普與參議院討論降低薪資稅的可行性，藉此減低雇主的稅賦負擔。美國政府財政收入中，相關稅收佔總稅收的比重約34%，以2019年為例，總金額達到1.21兆美元，僅次於所得稅的1.73兆美元，在2008年的金融海嘯時期，當時歐巴馬政府也曾採取類似的減稅措施，直到景氣復甦、企業獲利持續改善後，才恢復致原有稅率。

川普基於疫情衝擊的考量，採取相關作法的可能性不低，應有助於緩和企業的營運壓力以及大量裁員的風險。

另外，在美國、日本、義大利在內等各國預料將推出財政刺激措施，緩和景氣驟降壓力下，激勵風險性資產大幅反彈，公債殖利率則隨之走揚，昨日終場10年期美債殖利率大漲26bps至0.803%；10年期德債則上漲6.6bps至-0.79%。

法人機構指出，美國昨日標售三年期公債總計380億美元，投標倍數創下2009年以來新低，直接投標比重則由18.1%驟降至3.7%，顯示公債需求有所降溫；近期殖利率暴跌，是否令長線投資者暫時卻步，未來兩日10、30年期公債標售，將是關注重點，若買盤確實收手，將有助緩和殖利率持續大跌的壓力，至於短線方面，避險需求、降息預期等因素將支撐債市續強，殖利率則低檔震盪。