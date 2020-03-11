勞保年金2026恐破產 勞長：勞保年改草案無實益 將思考新方向

勞動部長許銘春今到立法院衛環委員會進行業務報告，由於勞保年金恐在2026年面臨破產，許銘春今坦言，先前2017年送入立院的勞保年改草案沒有實益，現在必須重新思考年改方向，預計上半年將舉辦工作坊，邀請專家學者討論。

國民黨立委吳斯懷今提問，根據精算報告，若維持現行的勞保費率、給付制度，預判勞保年金將於2026年破產，勞保破產是一個老問題，政府不能迴避，勞動部能否在剩下的6年時間找出具體解決方案？

許銘春表示，勞保年金是照顧老年生活非常重要的保障財源，勞動部之前曾把勞保年改草案送到立院，但因委員對議題重視、各界不同意見，上屆未能如期完成審議，案子遭退，勞動部目前正在積極研擬新的草案。

吳斯懷追問勞動部對勞保年改有沒有信心？許銘春回應，勞保年金攸關勞工的老年生活保障，政府責無旁貸，勞動部一定會努力。

民進黨立委楊曜則要求許銘春針對勞保提出具體改革方向。許銘春說，勞保年改要及早調整，勞動部會參考各國經驗，以開源、節流方式，並保障公平性、財務負擔，目前還在做制度的盤整，進行內部討論、評估，尚未有定案。

楊曜批許答非所問，再要求她回答若要重新審議，是否會再調整費率、延後請領退休年齡等？許銘春強調，不管是費率調整或平均年資採計，在原本草案都有，她坦言，先前的草案沒有實益，勞動部現在必須重新思考，看是要在制度內調整，或另外在制度外設計一套方案。

許銘春說，針對新的勞保年改草案，勞動部預計會在上半年舉辦工作坊，邀請專家學者討論。