口罩實名制2.0如何預購？經濟部臉書貼文教戰三步驟

口罩實名制2.0預計12日開放網路預購口罩，僅限成人口罩，但不受身分證單雙號分流限制。到底如何預購？經濟部今（10）日臉書貼文教戰三步驟：線上預購、通知付款、超商取貨，即可完成。

#線上預購

預購登記時間為3月12日~3月18日，可透過電腦（以健保卡/自然人憑證登入平台）或手機（健保快易通APP）預購3月26日~4月1日當周份口罩，不受身分證末碼單雙號分流限制。本次預購僅開放成人口罩，維持7天限購3片，每片價格5元，並需另自付7元處理費。

#通知付款

完成預購登記的民眾，將於3月19日收到繳費通知簡訊，並需於指定期限內，透過網路銀行、信用卡或ATM轉帳完成付款，手機預購的民眾則僅能以ATM轉帳。

#超商取貨

成功預購的民眾，可於3月26日~4月1日持健保卡或系統發放的購買憑證前往超商門市領取，也可持親友證件代領，逾期未領將視同放棄領取資格。

經濟部表示，口罩的日均產量，已經從上周的820萬片提升到本周的920萬片，每天多100萬片，一周下來就有700萬片。口罩產量有提升，政府也決定推出「#口罩實名制2.0」，要將新增的700萬片（約233萬人份）口罩提供線上預購，來照顧平日無法排隊購買的民眾。