快訊

張柏芝遭爆飛機上起衝突 帶3小孩被趕下飛機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國際油價低谷 下周油價有機會降逾3元

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

國際油價近日崩跌，沙、俄、美油價戰將起，中油調整油價依據的指標油價，已來到每桶33.63美元，比起上周50.5美元狂跌33.4%，根據中油油價公式，在不考慮維持亞洲鄰國最低價的情況下，以今（10）日數字計算，預估下周油價降3.8元。中油表示，單以今天來看，確實為降價3元以上。

中油表示，以目前來看確實會降價3元以上，目前沒有任何降價回補機制，因此依據公式，該降多少就會降，不過本周計算時間仍有數日，今（10）日國際油價又微幅回彈，仍有待觀察。

本周中油價格，92無鉛汽油每公升24.1元、95無鉛汽油每公升25.6元、98無鉛汽油每公升27.6元、超級柴油每公升21.7元。若下周汽油降價3元以上、柴油降價幅度上看4元，95無鉛汽油將破25元，超級柴油可能將破20元。

國際油價 中油

延伸閱讀

油價強彈加上預期刺激利多 歐股拉回漲近3%

油價重挫衝擊 俄羅斯股市開盤暴跌逾10%

油價戰升高 沙國宣布4月每天對市場「灌油」1,230萬桶

中國肺炎疫情趨緩市場轉觀望 油價一度強彈8%

相關新聞

空汙減量講不清楚 六輕四期環差四度闖關失敗

六輕四期擴建計畫環差案今天第四次闖關環評專案小組失敗，主因是開發單位無法說明清楚未來空汙最大小時排放量、年排放量之間數據...

每百人就有一人罹患癲癇症 雲林台大醫院設置監控病房

根據醫學研究報告指出，俗稱羊癲瘋或羊癇的神經科常見疾病癲癇，每百人中就有一人可能罹患癲癇症，台大醫院雲林分院耗資40萬元...

「黑牛肉」和「紅牛肉」哪個最新鮮？ 肉店專家曝真相

現代人注重養身，因此在選擇食材時除了美味以外更講求健康，肉食族也更加注重對於肉品的挑選，不過「牛肉」要怎麼挑才能吃到最新鮮的呢？近日就有一個日本綜藝節目請到了一位肉店專家，揭露了如何從牛肉顏色判定肉質的新鮮度，而在一般人的認知當中，牛肉的顏色越紅就代表越新鮮，但事實真的是如此嗎？

台鐵清明假加開166班 18日凌晨開放搶票

清明連假將至，台鐵局今天宣布疏運六天期間，全線加開各級列車總計166班次，18日凌晨零時開放訂票。高鐵清明連假加班車則已...

國際油價低谷 下周油價有機會降逾3元

國際油價近日崩跌，沙、俄、美油價戰將起，中油調整油價依據的指標油價，已來到每桶33.63美元，比起上周50.5美元狂跌3...

環團呼籲核電廠除役納入公民參與 原能會允諾

全國廢核行動平台今天舉辦記者會，呼籲核能電廠在除役階段應納入公民參與，原能會回應，目前除了將台電提送的核電廠除役計畫函送...

台灣潮牌STAGE西門旗艦店吹熄燈號 Dickies結束代理？

矗立在西門町街頭15年的台灣潮牌STAGE旗艦店，不敵高房價、疫情夾殺，忍痛吹起熄燈號。無獨有偶，美國休閒品牌Dicki...

老火車要回家了！泰國服役半世紀 台製守車啟程返鄉

文化部今天發布新聞稿指出，於泰國服役超過50年的台灣製編號BV.15078守車，昨日於泰國曼谷Bang Sue邦實機廠包...

疫情影響 高公局：國1北部路段上午尖峰塞車速降低5-10%

高公局今天指出，根據大數據分析，近期因受到新冠狀病毒疫情影響，與去年2、3月同期比較，全國道交通量較去年平日持平，假日略...

新冠疫情增怕就醫 五撇步讓癌友安心就診

新冠肺炎疫情全球尚未趨緩，台灣包含今日新增的2名個案，也累積至47名個案，更出現家庭群聚與院內感染，各醫院除入院措施更趨...

幕後推手廖曉喬催生「微風e-Pay」 不出門就能血拚

突破購物的地域與時間限制，讓消費者有線上線下串連的購物渠道，是百貨業今年一大發展與突破重點。微風最新行動數位計畫「微風e...

料理全部58折！飯BAR LiLi限時優惠 只有14天

即日起至3月23日期間，「飯BAR Li Li」微風北車店限時推出優惠活動，單點全面58折、桌席6折起，號稱是今年最優惠...

熱門新聞

她嫌口罩套戴起來難用超悶 內行網友曝關鍵：材質很重要

口罩實名制2.0周四上路 線上預購每筆自付7元物流費

唐鳳：口罩實名制2.0周四上線 每周四更新擴充

口罩實名制改網購超便利？網點破「一大漏洞」：不太建議

大雨要來了！苗栗以北明天會「很有感」

口罩實名制2.0擬3方式網購 運費15元以內

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。