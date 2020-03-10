國際油價低谷 下周油價有機會降逾3元

國際油價近日崩跌，沙、俄、美油價戰將起，中油調整油價依據的指標油價，已來到每桶33.63美元，比起上周50.5美元狂跌33.4%，根據中油油價公式，在不考慮維持亞洲鄰國最低價的情況下，以今（10）日數字計算，預估下周油價降3.8元。中油表示，單以今天來看，確實為降價3元以上。

中油表示，以目前來看確實會降價3元以上，目前沒有任何降價回補機制，因此依據公式，該降多少就會降，不過本周計算時間仍有數日，今（10）日國際油價又微幅回彈，仍有待觀察。

本周中油價格，92無鉛汽油每公升24.1元、95無鉛汽油每公升25.6元、98無鉛汽油每公升27.6元、超級柴油每公升21.7元。若下周汽油降價3元以上、柴油降價幅度上看4元，95無鉛汽油將破25元，超級柴油可能將破20元。