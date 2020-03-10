原油戰美股挫 宜採多元收益因應市場震盪

新冠肺炎疫情擴散至歐美地區，增添全球經濟增長不確定，上周末的OPEC+聯盟會談破裂，沙烏地阿拉伯和俄羅斯預計提高產量，供給面疑慮加上需求放緩下，原油期貨一度暴跌超過3成，導致美股9日盤中出現熔斷，收盤重挫超過7.5%，創金融危機以來最大跌幅，且利差效應縮減下也造成美元指數跌破95，創2016年以來新低。亞股今（10）日開盤雖承受相當壓力，但進場低接買盤出現，從東北亞到東協市場開盤後由黑翻紅，盤中漲幅一度來到2%。

本周一金融市場狀況讓人捏把冷汗。首先是，原油期貨一度暴跌超過三成，創 1991年 1月波灣戰爭期間以來最大單日跌幅。

其次，美股本周一收盤重挫超過7.5%，創金融危機以來最大跌幅。

第三，美國10年期公債殖利率一度跌破0.5%，30年期公債殖利率跌破0.9%，使得美國公債殖利率曲線歷史上的第一次全線低於1%。再者，利差效應縮減下也造成美元指數跌破95，創2016年以來新低。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，就經濟層面觀察，低油價雖然對能源業者、原物料出口為主的新興市場相對不利，但燃料成本降低卻有助於降低運輸成本、提高消費者可支配所得，甚至對於印度等原油進口國相對有利。此外，較低的能源價格也意味著較低的通膨壓力，有助於各國央行進一步採取寬鬆貨幣政策。

林雅慧指出，原油價格戰開打，除了增添地緣政治風險，也加劇高收益信貸市場的緊張，加上武漢疫情加深社會隔離，對以內需消費為主的美國經濟已帶來不確定，美國聯準會未來持續降息已勢在必行，但美國10年期公債殖利率一度跌至0.31%，短期或有過度恐慌反應之虞。

林雅慧認為，美股重挫增添景氣放緩疑慮，為減緩疫情衝擊及金融市場負財富效應的進一步衝擊，可以預期各國政府可望加碼政策面應對，除了接力寬鬆、推出新一輪的量化寬鬆，也會加碼財政刺激措施以支撐經濟動能。

林雅慧進一步指出，隨著疫情持續發展，且油價重挫進一步引發金融場動盪加劇，在預期市場波動加大下，核心投資組合應採取防禦為主，在更長更久的低利率環境下，多元化需求仍是重要的資產配置元素，尤其在去槓桿、降風險之際，資產負債表較健全、債信品質較佳以及現金收益率較穩定標的將更受青睞。

中長期而言，投資組合除採防禦為主，也應適時在資產價格修正之後、評價面逐步浮現之際，適度透過均衡的多元股債配置，在中長期投資目標及風險承受度之間，尋求多元收益因應市場震盪。

摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊（Global Fixed Income, Currency & Commodities）認為，美國聯準會將基準利率調降至0%的機率偏高，而歐洲央行在本周有可能降息10個基本點，並可能加碼寬鬆措施。降息預期將有利於拉長存續期間的操作，美國公債在此環境中提供避險功能。

摩根環球債券收益型產品經理陳若梅表示，疫情升溫為高槓桿的企業帶來極大的風險，而防禦性質高的企業可望領先表現，由下而上的選債將為面對高波動環境中的勝出關鍵。

今年以來，我們已逐漸調降債券投組的曝險程度，包含加碼高債信品質債券、透過衍生性金融商品為信用債的債信風險避險、加碼有避險功能的貨幣，並調降新興市場貨幣曝險。看好信用利差擴張期間，較高債信評等、防禦性產業的債券將領先表現，我們也相對偏好防禦性產業及較高債信評等的債券。

摩根環球高收益債券型產品經理黃奕栩表示，美國高收益債券指數與歐洲高收益債券指數的利差年初迄今分別擴大204個基本點和152個基本點，導致債券價值持續承壓，市場流動性亦見到緊縮，目前我們的高收益債團隊已降低配置於能源、原物料等循環性產業，並調高電信、醫療保健等防禦性產業的配置，在近期市場波動上升的環境可望表現相對勝出，惟隨市場整體賣壓升高，預期因個別企業信用體質差異所生的投資價值也將浮現。

摩根新興市場債券型產品經理黃奕栩指出，隨著市場氣氛轉趨防禦，市場偏好投資等級標的；能源價格的變化同時影響新興國家間與產業間的表現，厄瓜多、黎巴嫩與安哥拉等為主要領跌國家，烏拉圭、秘魯、哥倫比亞與馬來西亞則相對持穩。我們目前團隊整體策略採取偏防禦布局、維持拉長存續期間的策略；較偏好強勢貨幣債券，中性看待整體新興貨幣、相對看好邊境市場貨幣。