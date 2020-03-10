因應高齡社會挑戰 台灣加入歐盟AAL協會取經

為促進高齡社會研究與技術應用，科技部於2月加入歐盟AAL協會的跨國徵件計畫，是第一個亞洲成員，盼藉此幫助台灣業界研究發展，並增加與歐盟交流機會。

台灣於2018年進入高齡社會，根據國發會統計，台灣總人口在今年1月達到最高峰2360萬，之後便開始下降，到2026年台灣將成為超高齡社會，至少有2成民眾在65歲以上，可以看到人口變化帶來的挑戰將十分嚴峻。

為了因應高齡社會來臨，科技部於2019年9月成功代表台灣申請加入歐盟「智慧健康長照計畫（Activeand Assisted Living Programme, AAL）」，是協會的第一個亞洲成員。

AAL是歐盟為了幫助老年人創造更好的生活品質、發展健康高齡化技術與創新產業的補助計畫，希望透過資通訊科技，解決慢性病管理、日常生活管理等挑戰。

科技部表示，多年來，台灣已在人工智慧、科技護理、醫療器械創新領域，展現出高齡化技術創新的強大潛力，加入AAL可向國際分享台灣在健康高齡化數位解決方案的經驗。

以技術應用來說，穿戴式裝置可以運用在老人復健時，復健狀況可遠端傳送到照護中心的資訊平台，或是偵測病患離床時，身體是否有任何異常狀況。

至於其他創新研發與應用，科技部認為，加入歐盟AAL計畫的「利用數位化方案來實現健康的老齡化社會」主題跨國徵件，也有助台灣產學界的跨部門整合，並吸取更多歐盟國家的應對經驗。