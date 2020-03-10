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口罩生產4月拚全球第二大國 經濟部擬做「防疫外交」

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
新冠肺炎疫情發展瞬息萬變，國家通訊社報導指「口罩國家隊」打響台灣製造名聲，穿針引線的經濟部長沈榮津功不可沒。本報資料照片
新冠肺炎疫情發展瞬息萬變，國家通訊社報導指「口罩國家隊」打響台灣製造名聲，穿針引線的經濟部長沈榮津功不可沒。本報資料照片

新冠肺炎疫情爆發後，「口罩國家隊」迅速成軍，4月上旬國內口罩日產能將上看1,300萬片，屆時台灣將有機會躍上全球口罩生產第二大國，經濟部鬆口表示，此時新冠肺炎疫情全球大爆發，待國內口罩產能供應穩定後，不排除有機會以口罩進行「防疫外交」，但前提一定是國內的口罩需求充足，目前禁止口罩出口與徵用口罩一律延長到4月底的政策不變。

至於「防疫外交」，可能會是哪一國？是疫情最為嚴重的中國大陸，還是關係密切的美國，經濟部表示，這是外交部的權責，經濟部負責的是衝高口罩產能。

此外，針對此次為了新冠肺炎疫情政府投資2.7億元建置92台口罩機台投入口罩生產，疫情結束後這些機台將如何運用？經濟部表示，已與廠商達成共識，屆時口罩機台將贈與廠商，並由廠商負責機台的保管和保養，但一台口罩機台廠商需無償提供120萬片口罩給政府。如此一來，經濟部也不用再特別去找一個空間來安置這近百台的口罩機台。

經濟部表示，未來疫情降溫，政府停止徵用後，92台口罩機台依舊會留在國內，不會發生業者把機台轉移到生產成本較低的大陸、越南，且廠商也都已承諾不得以任何理由將新機台出口至境外，如需移轉新機台設置地點、或移轉第三人，都須以書面通知經濟部，否則可撤銷贈與，萬一又有相關疫情，經濟部才能立即啟動徵用。

不僅4月上旬口罩日產能上看1,300萬片，經濟部進一步指出，目前國內的口罩原料也充足，即使日產2,000萬片也不成問題，日前也已針對口罩親水不織布、熔噴不織布、外層紡黏不織布、鼻樑線和耳掛…等每項盤點，確實掌握原物料需求，所以原物料充分供給沒問題。

經濟部特別感謝國內業者南六、康那香、恒大與敏成等不織布廠商，以及台塑等材料廠商，在國家防疫的時候，把原料留在國內優先供應。

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