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500萬汰購族群注意了！油電大戰開打 七期補助真的比較划算嗎？

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文／史考特斯拉

環保意識抬頭，政府也大力支持，讓騎乘電動機車的民眾越來越多，網路聲量部分，就以電動機機車大廠睿能Gogoro來說，有高達21萬的網路聲量，完全把傳統油車大廠Yamaha（7.6萬）、光陽（5.4萬）、三陽（6.2萬）打趴在地。不少機車大廠也推出自己品牌的電動機車，電動機車的銷售量越來越高，在2019年總共銷售了16萬台電動機車，市佔高達18.7%，相較於前一年的9.63%完全是翻倍成長。今年燃油車部分，各大廠牌都推出「七期燃油車」來應戰，強調更環保，而政府也針對七期燃油車有不少補助。我們探究消費者的購車考量，究竟油車和電車間應該要如何做選擇呢？


電動機車價格補助更勝一籌 （「價格與補助」聲量：2419筆）

其實以網路聲量看來，台灣人的購車考量是把「價格與補助」擺在第一位。以補助面來看，環保署針對老舊的1-4期四行程推出汰舊換新補助，電動機車與七期燃油機車皆享有補助。不過電動機車因為還有經濟部工業局以及各縣市政府的加碼補助，實質補助金額仍然較高，就以現行補助最高的基隆市來說，最高能有25000元的汰舊補助；七期燃油機車則幾僅享有環保署汰舊換購補助5000元、機車舊換新減徵新車貨物稅4000元、廢機車處理費300元，若再加上含ABS補助4000元或者CBS補助1000元，加總最高有13300元的補助款，但相較於電動機車仍有相當的差距。

Image Source：《DailyView網路溫度計》製表（來源請參閱：https://imgur.com/a/RZXxXSz

而2020年出廠的車款必須符合機車七期環保法規，各車廠也在這個時機點，調整了旗下車系的價格，民眾可以直接在品牌間看見差異，光陽、三陽的定價都大幅上漲，電動車則是沒有價格上的調整，一加一減後考量油、電機車的划算程度，電動機車整體看起來還略勝一籌。


鼓煞、碟煞傻傻分不清楚！ （「安全性」聲量：719筆）

將台灣人從小被灌輸「馬路如虎口」的交通安全概念，電視台24小時輪播各種交通意外的新聞也讓用路人們擔心自己的行車安全，所以選購車輛的安全性就更會被納入考量，煞車系統、安全係數等都會是考量的要點之一。我們一般所認知的煞車系統分為「鼓煞」與「碟煞」，燃油機車根據價格的差異，可以選擇「鼓煞」或「碟煞」，而電動機車則大部分搭載「前後雙碟煞」。

Image Source：Facebook／Yamaha Motor TW

此外，「ABS防鎖死煞車系統」近期討論聲量也有上升。一般來說幾乎所有機車品牌都會將旗下車款打造出幾種不同的版本，並在高階油車車款配備ABS，但現在低階入門油車也會使用入門版的單迴路ABS，作為行銷上的噱頭。部分電動機車也有搭載ABS，甚至直上像是德國大廠BOSCH的頂規規格。不過這些被動安全機制都是機車騎士道路安全的救命符，這也就是為什麼政府會強調煞車系統的重要性，甚至提供補助，就是為了保障用路人們的行車安全。


買新車還在提心吊膽嗎？（「防盜」聲量：105筆）

就怕有個萬一，民眾換購新車後不免擔心失竊風險，據內政部警政署統計數字指出，截至2019年7月，近6年來的機車失竊案件數高達77238件，所以許多消費者在購車時都會選擇同步加購失竊險。反觀電動機車的失竊率相對較低，據報導指出，目前電動機車Gogoro車系的失竊率幾乎趨近於零，Gogoro搭載iQ System智慧科技防盜系統，具有「雙重防盜」功能，除了指紋與密碼認證解鎖，更因為採用晶片解鎖，與一般鑰匙孔不同，啟動方式與一般油車不同，也就較不容易被偷。

Image Source：Facebook／Gogoro Taiwan

再配合Gogoro的換電方式，讓失竊的Gogoro都能在非常短的時間內就被找回，就算竊行得逞，零件要銷贓也相當不易，因此電動車的失竊率就比一般油車要來得低，更可以省下失竊險的一筆支出。

（聲量調查區間：2019/02/14～2020/02/13）


Gogoro 3、LIKE、DUKE抖幾？

比較電動機車與入門、中階的七期油車，下列3車款在各項評比上的差異，可以發現同樣以「空車價」來看，電動機車的價格其實較接近於入門款的燃油車，然而其特色與表現上卻一點也不輸中階燃油車。

Image Source：《DailyView網路溫度計》製表

在安全配備上，Gogoro 3 系列採用雙碟煞車系統，優於中階與入門的燃油車所採的前碟後鼓與雙鼓式，在顏色選擇上，電動機車也打破了一般燃油車的傳統配色，採鮮豔且辨識度相當高的色彩，色款高達6色，電動機車採用LED頭尾燈，中低階燃油車款多為一般鹵素燈泡。

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