台電二期風場六度流標 台電：拚月底達陣
台電二期離岸風場今（10）日上午第六度開標，但因投標廠商家數不到三家，台電稱依照《政府採購法》規定不能開標，等同於流標。台電接下來將重新討論，近期內重新上網公告，力拚3月底決標。
對於流標，台電副總經理徐造華表示雖可惜，但強調與前五次不同，過去無廠商投標，這次有廠商投標，但不方便透露具體家數。接下來，台電內部會針後續招標策略進行討論，並重新上網公告，但不會就預算、投標資格做重大改變。
位於彰化外海的台電二期離岸風場，規劃2024年併網，先前因廠商反映預算太低、風險太高等因素五度流標。台電今年初再次上網公告招標，為吸引廠商投標，預算從先前的612億元調高至640.5億元，同時放寬投標資格。開標時間原本規劃在2月26日開標，但考量廠商備標時間，台電二月初決定延期至今日。
業界透露，台電風場具離岸風電國產化的指標意義，重要性不言而明。台電去年招標時，統包商投標意願很低，但這次台電提高採購價格後，備標廠商明顯變多。
台電標案由統包商競標，業界推測，過去台船，還有與上緯合作的比利時商楊德諾，曾分別拿下海龍跟海洋風場案子，都是可能的備標廠商。
世紀鋼和興達海基坦言，開標前有接獲不少統包商前來詢價，至少兩家以上。
對於是詢價廠商是哪些，兩家公司均低調不願透露，但就接單能力來看，因掌握重件碼頭及生產腹地等優勢，坦言未來有信心拿下訂單，粗估訂單量是31到33座。
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