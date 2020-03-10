風險情緒兩極化 抗震首重利率風險

市場對肺炎疫情擔憂未減，美國聯準會（Fed）降息仍未阻止市場震盪態勢，資金主要湧向公債進行避險；根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除投資級債仍有1.98億美元的微幅淨流入外，高收益債與新興債市皆面臨淨流出狀況，信用債市整體承壓。

安聯投信指出，新冠肺炎在歐美疫情加重，市場擔憂情緒持續升溫，Fed宣布緊急調降政策利率兩碼至1.0-1.25%，然而投資人避險情緒未消，資金持續流入公債，唯因拜登在民主黨3日的超級星期二初選中領先為市場增添些許信心，風險性債券走勢震盪，包括美國與歐洲高收益債指數上周皆呈跌勢，市場風險指標美國10年期公債殖利率延續數周跌勢於3月6日收於0.76%再次創下歷史新低紀錄，公債明顯成為市場此時避險資金首選。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，由於市場恐慌情緒上升，大量的資金持續流入公債避險，然而觀察過去市場走勢，可發現若在干擾市場的雜音出現和緩時，資金也往往會迅速離開公債轉進風險性資產，這也造成美國公債殖利率在過去一年來於1.5至2.0%間大幅擺盪，並使公債資產的價格波動加大。

謝佳伶指出，觀察各式債券資產，從2008年6月金融海嘯前股市高點至今，全球公債單月超過1%以上跌幅的次數來到約28次，雖低於新興當地債及全高收等風險較高資產，但也高於投資級債及美國短年期高收益債等信用債券，其中美國短年期高收益債於此期間更僅有10次單為跌幅超過1%，成為信用債券中波動相對較低的少見資產。

謝佳伶進一步指出，隨著Fed為了提振市場而持續降息，以及公債殖利率因資金的快速流出流入而大幅甩動，債券的存續期長短成為該資產受到市場利率影響的關鍵因素。

在各式風險債券中，美短高因其約1.5至2年的存續期，將會受到利率起伏的波動降低；此外，雖然全球此時皆受到肺炎疫情影響，但美國仍為各國中經濟基本面相對穩健者，故在選擇發債企業時若可聚焦於景氣敏感度較低、信用評等較高且體質健全的美國企業，較有機會在市場震盪的時期，以較低的波動度創造較佳的風險調整後報酬，抗震穩收益。