不刪不凍 600億特別預算初審通過

立法院六個委員會昨天聯席審查紓困振興特別預算案，經過近五個小時討論後通過初審，六百億元特別預算「一毛未刪、也未凍結」。全案須交由黨團協商，力拚十三日院會三讀。

民進黨立院黨團總召柯建銘說，昨天聯席會議一共處理一百八十個提案，爭議都已處理完畢，接下來程序就由立法院長游錫堃召集黨團協商；若協商沒結論就表決，預計十三日院會處理特別預算案。

審查特別預算案時，在野黨團未看到具體內容，提案凍結部分預算。國民黨立委翁重鈞原提案凍結百分之八十預算，因各方不同意見，未正式成案即已撤案，但仍引發質疑。翁重鈞表示，提案原意是避免紓困「救命錢」淪為政府「小金庫」；國民黨立委曾銘宗說，此提案在審議前撤案，並未正式成案，外界勿故意扭曲抹黑。

翁重鈞也提案，紓困條例第十一條規定，預算編製及執行可不受預算法第廿三、六十二及六十三條限制，等同賦予行政機關「尚方寶劍」，應嚴守預算法第六十三條不得跨部會流用。經朝野激烈討論後，預算若涉跨部會調整，數額超過五千萬元應送立院備查、監督，行政院主計總處應研擬特別預算的流用規定。

時代力量黨團原本也堅持，經濟部數百億元預算，要求凍結十分之一，但經討論後同意不凍結。