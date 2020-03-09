電價估凍漲 台電低點加碼現貨購煤

電價費率審議會將在3月中下旬舉行，拍板新電價將於4月1日上路；經濟部長沈榮津今（9）日指出，近期的油價大幅下跌，使電價調漲的壓力較小。此外，台電表示，國際油價直直落，已彈性調整購煤政策，減碼長約、加碼現貨採購，以達最佳成本效益。

經濟部依「公用售電業電價費率計算公式」每年於4月及10月檢討並進行調整。本次的電價費率審議會將於3月中登場，拍板後在4月上路；加上之前已連續三次凍漲，本次電價審議後，將是電價「連四凍」，維持每度2.6253元。

沈榮津指出，近期受疫情影響油價大幅下跌，占發電成本比重約六成的燃料成本可望降低，也連帶使電價調漲的壓力相對較小，不過整體而言，仍會尊重電價審議委員會的決定。

台電公司也表示，近期油價大跌，將減少一年以上「長約」的購煤比率，提升「現貨」購買數量，甚至會由台電自行派船運煤以減少購煤成本，透過彈性調整比重及購買方式，盡可能以最划算的價格購入燃煤發電成本。

台電說明，為了避免油價大幅波動，造成經濟損失的風險，台電通常只有二成的比重購買現貨燃煤，八成的比重透過一年以上的長約購買，此外，長約也設有正、負20%的彈性調整機制，可以將長約購買比重提升或降低，便可在低點時加碼購入。

若以2016年長約採購比例70%為例，若現貨價格低於長約價格，台電則減少長約提運量，增加現貨採購，一度使長約占比至56%，現貨則將大幅提升至44%，進一步抑低購煤成本。