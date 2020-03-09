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產業用口罩需求大於供給 經部列管產能

聯合報 / 記者黃有容／即時報導

非醫用的產業用口罩不夠，地方工廠表示「買不到」，經濟部統計目前需求為54.7萬片，但最大產能僅45萬片，經濟部長沈榮津今（9）表示，除了協助媒合供給廠商和有需求的產業公會之外，也已經將產能列管，不會造成「顧此失彼」。

經濟部部長沈榮津今日針對「因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情，就我國產業鏈可能面對的衝擊、效應及政府產業輔導方案，並強化臺灣經濟產業升級」，到立法院經委會進行報告並備質詢。

立委林岱樺表示，徵用醫用口罩，造成產業用口罩斷貨，工廠買不到，是否「顧此失彼」？沈榮津回應，目前產業用口罩需求是54.7萬片，最大產能是45萬片，但廠商還有庫存139萬片，工業局現在由副局長楊伯耕負責，每週協助媒合供給和有需求的產業公會。

沈榮津指出，產業用口罩政府並沒有徵用，但目前產能也列管，這樣就不會造成「顧此失彼」。由於未徵用，廠商和固定客戶仍可照常往來，但也會根據產能現況，進行盤整和調配。

立委楊瓊瓔則詢問，口罩需求不斷增加，還要加上產業用口罩，原料會不會有供應問題？沈榮津表示，口罩原料不會中斷，尤其醫用口罩最重要的過濾層使用的熔噴不織布，原料每周都會盤點並報告，目前產量就算供給2000萬片口罩都沒有問題。

口罩 沈榮津

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