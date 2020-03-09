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阿祖履歷表超狂！民國35年真跡曝光 網驚呼：人生勝利組

雙業務出貨動能升溫 關中2月營收年增15.98％

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

關中（8941）公告2月合併營收1.83億元，受惠旗下安全閥與戶外烤肉爐業務保持良好拉貨力道，帶動2月營收較去年同期增加15.98％。累計今年1至2月合併營收為3.43億元，較去年同期成長2.43％。

關中表示，公司持續投入戶外烤肉爐新款產品開發以提升產品附加價值，在模具製造及生產管理的優勢，帶動2月戶外烤肉爐業務較去年同期增加21％；此外，旗下安全閥事業體繼以高度安全技術實力切入美國瓦斯桶供應鏈，近年進行相關的瓦斯噴槍、高壓閥、瓦斯配件等品項開發，並同步投入工業、醫療等產業的多樣性閥類應用領域，帶動客戶拉貨力道提升，挹注安全閥業務較去年同期增加27％。

關中對首季維持審慎樂觀看法。公司表示，集團近年積極開拓多元應用領域發展，從戶外到室內居家的熱源產品線產品完整，其中環保熱源居家品牌「Lovinflame」已成功進入Amazon電商平台、Barbeques Galore通路銷售，加上門市通路優化及產品結構調整策略效益陸續顯現，看好安全閥、戶外烤肉爐、環保熱源居家品牌三大業務穩健成長。

營收

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