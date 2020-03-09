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不一樣的生物課！央行貨幣政策決策成員的「鳥經濟學」

經濟日報 / 記者陳美君/台北即時報導
圖／央行臉書粉絲團
圖／央行臉書粉絲團

中央銀行臉書粉絲團今（9）日發布最新貼文，圖文並茂的解釋央行貨幣政策決策成員的「鳥經濟學」。

央行指出，國際媒體在有關央行貨幣政策決策成員的相關報導中，常聽到有所謂的「鴿派」、「鷹派」，究竟所指為何？小編今天來為粉絲上一課央行貨幣政策決策成員的「鳥經濟學」。

一般而言，「鴿派」係指較關注經濟成長的決策成員，通常傾向於採較寬鬆的貨幣政策，來支持經濟成長；至於「鷹派」則指較重視通膨對經濟所帶來的傷害，故往往偏向於支持採較緊縮的貨幣政策，避免高通膨的危害。　

美國總統川普（Donald Trump）上任以來，一再呼籲Fed降息來提振美國經濟；近期他所提名的兩位Fed理事：St. Louis Fed 研究部門主管Christopher Waller與歐洲復興開發銀行（European Bank for Reconstruction and Development, EBRD）執行董事Judy Shelton，亦被視為與川普立場相近、支持寬鬆性貨幣政策的「鴿派」人士。　　

歐元區方面，日前英國《金融時報》指出，非經濟學家出身的新任ECB總裁Christine Lagarde，可能會倚重偏「鴿派」的ECB首席經濟學家Philip Lane，故推測Lagarde也會是「鴿派」。當被媒體詢及她屬於哪一派時，Lagarde幽默地表示，她本人並沒有「鴿派」或「鷹派」的傾向，而是帶點智慧的貓頭鷹；她指出，貓頭鷹傳統上被視為智慧之鳥，在黑暗中看得很清楚，且視野廣闊。

Lagarde強調，她希望能確保ECB管理委員會在內部討論時，能以有效率且平和的方式進行。在ECB有關貨幣政策的討論中，Lagarde多係主持討論，而非主導，迥異於前ECB總裁Mario Draghi；正因為這樣，「鷹派」的德國央行過去只能對外發表反對意見，未來可望直接在ECB內部表達異議，再度發揮自身的影響力。　　

央行貨幣政策的最高決策組織是央行理事會，本（2020）年1月27日甫上任的第20屆理事會的15位理事中，有五位為新任理事：台糖董事長陳昭義、政大經濟系特聘教授洪福聲、台大經濟系特聘教授李怡庭、中經院院長陳思寬、台經院院長張建一，這幾位新任理事將於本年3月19日舉辦的本行理監事會議中首次登場。

貨幣政策 央行 ECB

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