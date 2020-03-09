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全球市場需求弱 經濟部：原物料短缺、衝擊我出口訂單

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導
經濟部長沈榮津。記者邱德祥／攝影
經濟部長沈榮津。記者邱德祥／攝影

經濟部長沈榮津說明產業鏈面對疫情的衝擊及效應，其中「在陸台商」大企業已陸續復工，但中小企業狀況較差，且常有斷鏈問題；「在台企業」則一度有原物料短缺疑慮，已逐步改善，但全球需求減少，將衝擊我國終端產品及中間財出口訂單。

沈榮津今（9）日赴立法院經濟委員會就「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，就我國內需型產業可能面對影響及紓困振興措施」進行專案報告。

沈榮津分析產業鏈可能面對的衝擊、效應，分為「在陸台商」及「在台企業」。我國製造業者在中國大陸生產據點所受影響，包含：復工不順、面臨缺工、備料不足及物流受阻，但不同區域、不同產業或不同企業，情況都略有差異。

其中，我國在大陸據點的大型企業大陸廠區，近期已經陸續復工；但是，中小企業受制於管理制度不如大企業周全，且工廠位置較為偏遠，復工狀況普遍較大企業來的慢。

此外，每家企業的供應鏈中，只要有其中一家供應商遇到問題，就會面臨斷鏈問題。因此，企業多表示，短期內要靠靈活調整海內外產能及供應商因應；長期則應分散風險、全球佈局，高階製造部分加速回台設廠、中低階製造部分轉至新南向國家設廠，或貼近歐美市場就近設廠。

至於台廠在台灣據點，目前仍在台灣的製造業者，產線仍可持續運作，不過，因為產品原物料過去可能從大陸進口，受大陸停工影響，出現原物料短缺的問題。

但因企業均有庫存備料，且大陸各地區目前已逐步復工當中，或企業以尋求其他供應商等替代方案，原物料短缺問題暫獲舒緩，未來原物料能否持續供應，仍須持續關注疫情的發展與產業鏈之動態。

另外，因疫情衝擊全球市場，降低對我國生產終端產品及中間財之需求，仍會影響我國出口訂單。

沈榮津指出，國際經濟預測機構如IHS、標普、資誠等，預估第1季大陸GDP成長率下滑4%至5%，世界銀行也表示，大陸經濟表現恐拖累上半年全球經濟成長動能。

沈榮津說，新型冠狀肺炎疫情已經遍及70多個國家及地區，除衝擊中國大陸經濟以外，也對全球產業鏈產生干擾，使全球經濟成長面臨下修壓力。

根據行政院主計總處估計，假設疫情維持三個月（1月下旬至4月），今年台灣經濟成長率將減少0.35%至0.5%，全年經濟成長率下修為2.37%。

疫情 沈榮津 原物料

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