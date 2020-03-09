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4月電價估連四凍 沈榮津：電價調漲壓力小

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導
經濟部長沈榮津今（9）日指出，近期的油價大幅下跌，相對使電價調整的壓力小，不過，仍會尊重審議會的決定。記者胡經周／攝影
經濟部長沈榮津今（9）日指出，近期的油價大幅下跌，相對使電價調整的壓力小，不過，仍會尊重審議會的決定。記者胡經周／攝影

電價費率審議會將在3月中下旬舉行，拍板新電價並公告後，於4月1日上路。經濟部長沈榮津今（9）日指出，近期的油價大幅下跌，相對使電價調整的壓力小，不過，仍會尊重審議會的決定。

沈榮津上午赴立法院經濟委員會就「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，就我國內需型產業可能面對影響及紓困振興措施」進行專案報告。

經濟部依「公用售電業電價費率計算公式」每年於4月及10月檢討並進行調整。本次的電價費率審議會將於3月中登場，拍板後在4月上路；加上之前已連續三次凍漲，本次電價審議後，將是電價「連四凍」，維持每度2.6253元。

沈榮津指出，近期受疫情影響油價大幅下跌，也連帶使電價調漲的壓力相對較小，不過整體而言，仍會尊重電價審議委員會的決定。

電價 沈榮津

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