勞保年金請領金額 續創高

勞保年金上路11年了，由於可以按月領，而且活到老領到老，請領年金比例高達八成，請領人數及金額再創高，截至去年底，請領金額已增加到1萬7444元，請領人數也上升到127萬3387人。若以年金初期平均請領金額1萬3387元相比，每年可多領近5萬元。

勞保條例規定，勞保年金2009年1月1日上路前已有勞保年資的勞工，請領勞保老年給付時，可以選一次金或年金。由於勞保基金一度爆發財務危機，年金開辦後，不少勞工擔心勞保破產，選領一次金。但隨著勞保年金可以領到老等好處眾所皆知，選領年金人數已經八成以上。

最新統計顯示，請領勞保年金人數已經127餘萬人，平均請領金額也隨著領取的人，勞保年資愈來愈久，金額愈來愈高，初期2010年時，每月平均請領金額是1萬3387元，但到了2015年已增加到1萬6179元，2019年更提高到1萬7444元，等於一年增加4萬8684元。

勞保年金究竟有什麼優點？勞保局表示，按月領取勞保年金，可以避免一次給付所可能遭遇的風險，更可以提供被保險人或其遺屬長期且安定的生活保障。

此外，勞保年金是按照實際保險年資為計算基礎，沒有年資上限，勞保年金保愈久領愈多，年資完全不浪費，活到老領到老。勞保局試算，老年年金最慢領八年就超過一次給付之金額。

勞工也別擔心請領勞保年金後，會因消費者物價指數調整而年金縮水。以前勞保給付只能一次全部領取，即使都拿去定存，也可能因利率下跌、通貨膨脹等經濟因素使給付金額縮水，但年金給付就不同，因為當消費者物價指數累計成長率達5%時，年金金額也會隨同調整。