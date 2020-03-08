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上班族沒時間排實名制口罩？最快12日就會有答案

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導
口罩實名制上路後，每天都可以看到大批民眾排隊購買口罩的畫面。圖／聯合報系資料照片
口罩實名制上路後，每天都可以看到大批民眾排隊購買口罩的畫面。圖／聯合報系資料照片

為解決上班族沒時間排隊而買不到口罩等狀況，行政院規劃「口罩實名制2.0」，預計以銷售紀錄與健保資料庫勾稽比對，試辦將部分據點多餘的口罩配額採網路販售，若向行政院長蘇貞昌報告、討論進度順利，最快在明（9）日由蘇揆拍板實施細節。

據了解，在口罩產能持續提升，預計於3月9日後，日產量達到1,000萬片、4月初達到1,300萬片，以及部分民眾難以透過實名制藥局購買到口罩的兩大背景下，行政院副院長陳其邁與政委唐鳳等人，自4日起即針對「口罩實名制2.0」展開多次討論。

陳其邁6日指出，實名制將進一步升級、便民，未來實名制口罩的發放，將運用科技、大數據，結合健保資料庫、健保藥局分布，以及這段時間累積資料，就領口罩的熱點、分布等資訊進行分析，改進口罩的配售方式，讓大家更方便。

據了解，行政院在經過多次討論後，透過健保資料庫以及銷售紀錄資料庫的勾稽、比對，初步規劃鎖定口罩銷量在五成以下的藥局據點，將其剩餘的配額轉向其他管道販售，例如透過網路配售的方式，來銷售這些實體銷售據點賣不完的配額。

據悉，由於「口罩實名制2.0方案」，仍待相關討論彙整後，於9日向蘇揆進行報告及進一步討論，最後若報告、討論順利，最快就會在9日或10日由蘇揆拍板具體執行細節及方案，後續再由中央流朽疫情指揮中心統一在12日宣布、實施新制。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）表示，行政院注意到一定年齡層民眾與上班族，因上班無法排隊，導致購買口罩有困難，且考量口罩產能有提升，因此興起是否推動實名制口罩透過網路預定的討論，相關細節仍待向蘇揆報告、定案後，統一由疫情指揮中心宣布。

口罩 健保 新冠肺炎

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