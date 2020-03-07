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不只開放山林 內政部：去年鬆綁50案法規就是要便民

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

為了落實簡政便民，內政部去（2019）年持續檢討法規，完成50案的法規鬆綁，除了開放山林以外，還包括允許人民團體用視訊召開理（監）事會議、放寬陸配留台照顧子女、接近役齡男子護照效期放寬為十年，且不必再蓋管制章戳等，都與民眾息息相關。

內政部表示，依行政院開放山林的政策，去年10月已調整雪霸國家公園生態保護區入園規定，雪季管制期間也全面開放登山路線，且各路線均可申請獨攀。此外，也提供一站式的登山申請，一站就能申請所有路線，包括入山證、入園證與山屋等，都能一次搞定，讓民眾更容易親近山林。

為順應通訊科技發展與實際需求，內政部去年也放寬人民團體的集會，除涉及選舉及罷免外，得於章程中明定採視訊方式召開理（監）事會議，視為親自出席，也能行使其應有的表決權等權利，預期可讓目前全國約6.1萬餘個各級人民團體受惠，提升開會的效率。

內政部指出，為保障台灣未成年人的最佳利益，去年也修正辦法，大陸配偶如於離婚後，對未成年親生子女有扶養事實或會面交往，或遭強制出境將造成未成年親生子女重大且難以回復損害之虞，均不會被廢止居留許可，仍能留台照顧未成年子女，以利親子團聚。

此外，針對喪偶未再婚的大陸配偶，申請定居的年限規定，也由長期居留連續四年，縮短為連續兩年，較修法前可提早兩年取得身分證。

配合資訊化作業，內政部去年也放寬接近役齡男子申請換發護照的政策，接近役齡男子申辦護照，不須再加蓋兵役管制章戳；且護照的效期，也由原本的五年，放寬為與一般國人相同的十年效期，約有38萬名接近役齡男子可因此受惠。

內政部強調，法規鬆綁是政府業務推動的重要方向，未來仍會因應社會各界需求，從民眾便利的角度思考，持續主動積極檢討，滾動修正各項法規，減少民怨，提升行政效率。

內政部 護照 陸配

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