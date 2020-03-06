網路瘋傳口罩出口日本？ 經濟部：都跟你說「沒有」

近日網路瘋傳「為什麼在政府禁止口罩出口後，還有口罩可以從台灣出口」？經濟部今（6）日表示，來申請專案出口的，屬於非醫療用口罩。經濟部臉書貼文還以詼諧的口吻回應，都跟你說「沒有」，不要再聽假的消息，政府徵用的醫用口罩，沒有送給日本。

經濟部指出，非醫療用口罩、不屬於政府徵用來防疫的，才能申請出口：例如日本的防花粉口罩，或工業用N95口罩，不是國內防疫需要的，也不在政府徵用的醫療防疫用口罩範圍內。

且廠商在政府1月24日明令限制出口前，就已生產完包裝好，已印上國外進口商logo，要裝運出口、有證明文件的，才能申請專案核准後輸出 。

經濟部表示，簡單說，獲准專案出口的口罩有 「三不」，不是國內防疫用、不在政府徵用範圍、也不會影響國內防疫用口罩供應。