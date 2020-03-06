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台灣三大方案累計投資8,978億元 挑戰9,000億

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導

經濟部今（6）日召開「中小企業加速投資行動方案」聯審，再通過六家中小企業擴大投資共19億元，包括南台彩藝、誠泰科技、騵大科技、德冠企業、興隆興工業及昭侒水產。總計投資台灣三大方案將突破9,000億元大關。

經濟部指出，該方案合計已通過162家中小企業投資約746億元，帶來6,951個本國就業機會。總計投資台灣三大方案已帶動385家企業投資約8,978億元，預估創造74,563個本國就業機會，後續尚有76家企業排隊待審。

經濟部表示，南台彩藝為因應全球工業智能化趨勢，斥資超過8億元，將現有二座印刷廠整併至台南科技工業園區，與國內外頂尖智能數位化機器廠商進行跨國智能結盟，添購智能化機械設備以提升印刷技術，可新增國內32個就業機會。

誠泰科技為了滿足未來市場需求與建立產業差異化優勢，投入逾1億元與招募13名本國人才，在南科高雄園區新建廠房，導入智慧化功能產線，未來新廠規劃量產環保型防水材料，以熱熔膠取代瀝青膠體，達到更完整防水效果。

騵大科技為因應市場需求、技術經濟及自動化提升，規劃投入逾1億在臺南新營增設能資源再利用廠，致力於開發綠色製程、創新技術及智慧技術，可有效整合製程，以節省能源及成本提升產能，朝向達成零廢棄物、零二氧化碳排放之永續發展目標，預計可創造45個工作機會。

德冠企業為了因應未來永續經營及成長需要，將投資逾1億元在高雄市和發產業園區建設新廠，預計招募20位本國人力，朝自動化、智慧化邁進。此外，德冠企業也是政府「國艦國造」政策重要生力軍，現今更積極爭取加入離岸風電運輸船零件供應鏈團隊，布局參與綠能相關產業。

興隆興工考量台中市太平區舊廠不敷使用，為了提升電子自動化設備及高階精密產品營業占比，布局多元化經營，決定斥資近6億元在嘉義大埔美精密園區新廠增設產線，並引進專為離岸風機業務量身打造的特大型加工機台，解決台灣機台太小，風機水下基礎地基限於國外製造的困境，將可帶來64個本國就業機會。

昭侒水產將斥資逾1億元在屏東佳冬鄉新建防疫型室內智慧化養殖場，增設智慧化養殖及監控設備，運用智慧感測裝置強化各項養殖環境條件，以數位管理突破現有養殖技術缺陷，可帶來16個本國就業機會。

經濟部

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