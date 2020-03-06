2月物價指數轉跌 創28個月以來最大跌幅

主計總處今公布二月物價指數，2月消費者物價指數（CPI）較上年同月跌1.08%，終止13個月的漲幅趨勢，更創下28個月以來最大跌幅。主計總處表示，新冠肺炎疫情主要反映在娛樂費，其餘影響還不大，物價仍屬於溫和平穩。

據主計總處統計，二月CPI較上月跌1.08%，終止連13個月上漲趨勢，也較上年同月跌0.21%，上一次轉跌為2018年12月，而以跌幅來說是自2017年10月以來最大跌幅。今年前兩月平均，較上月同期漲0.81%。

主計總處表示，二月指數中只有部分項目受到新冠肺炎疫情影響，主要反映在娛樂費用，娛樂費較上月跌3.95%，較去年同月跌3.4%，主要是旅遊團費與旅館住宿，有反映疫情而降價促銷。

但若從今年一、二月平均來看，排除春節因素，只有交通通訊類是下跌，漲幅最大仍是食物類。主計總處表示，從外食這項來看，並沒有因為疫情而有大量促銷的情況，主要受惠於外送平台加持，二月外食較去年同月反上漲1.44%，跟上月比漲0.08%也是微幅上漲。

行政院穩定物價小組關注的重要民生物資部分，受到疫情影響，二月在衣服清潔劑與沐浴用品的CPI年增率比起上月增加，二月衣服清潔劑CPI年增率為2.47%、沐浴用品年增率為2.44%。主計總處說明，漂白水會歸類在衣服清潔劑，洗手乳歸類在沐浴用品，這些商品原本常會有優惠，但因防疫因素而優惠減少。

衡量廠商出貨價格的躉售物價指數（WPI）二月份則是連10個月走跌，較上年同月跌4.47%，今年前兩個月已較上期跌3.89%。主計總處表示，受到疫情影響，明顯看到原油價格下跌，導致WPI仍持續走跌。

是否代表有通縮現象？主計總處表示，還不至於有通縮的疑慮，因為不含蔬果及能源的核心CPI二月雖跌0.38%，但一二月平均來看仍維持正數為0.48%，整體物價還算是溫和平穩，預估三月核心CPI漲幅仍維持在0.4%至0.5%之間。