油價、旅館住宿費等下跌 2月消費者物價指數下跌0.21%
主計總處今（6）日發布2月消費者物價指數較去年同月跌0.21％，1-2月平均，較上年同期漲0.81％。
主計總處分析，2月CPI年減0.21%，主因是去年2月逢農曆春節，部分服務費用，如保母費、旅遊團費及計程車資等，比較基數偏高；加以蛋類、燃氣、油料費、通訊費及3C產品價格下跌所致，惟蔬菜、水果、成衣及個人隨身用品價格上漲，抵銷部分跌幅。
主計總處指出，若扣除蔬菜水果，跌0.49％，若再剔除能源後之總指數(即核心CPI)，亦跌0.38％。
主計總處指出，2月份消費者物價總指數(CPI)，較上月跌1.08％，經調整季節變動因素後跌0.19％；較上年同月跌0.21％，1至2月平均，較上年同期漲0.81％。
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