快訊

台南永康傳銀樓搶案！歹徒搶走金項鍊 估損失20幾萬

美國拒絕女總統! 華倫退出民主黨初選, 不願改挺桑德斯

油價、旅館住宿費等下跌 2月消費者物價指數下跌0.21%

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

主計總處今（6）日發布2月消費者物價指數較去年同月跌0.21％，1-2月平均，較上年同期漲0.81％。

主計總處分析，2月CPI年減0.21%，主因是去年2月逢農曆春節，部分服務費用，如保母費、旅遊團費及計程車資等，比較基數偏高；加以蛋類、燃氣、油料費、通訊費及3C產品價格下跌所致，惟蔬菜、水果、成衣及個人隨身用品價格上漲，抵銷部分跌幅。

主計總處指出，若扣除蔬菜水果，跌0.49％，若再剔除能源後之總指數(即核心CPI)，亦跌0.38％。

主計總處指出，2月份消費者物價總指數(CPI)，較上月跌1.08％，經調整季節變動因素後跌0.19％；較上年同月跌0.21％，1至2月平均，較上年同期漲0.81％。

消費者物價指數 CPI

延伸閱讀

金價隨疫情連四漲 減產未決致布蘭特原油跌破50美元

俄羅斯是否大幅減產未定 油價跌至3年低點

金價小跌因避險需求消退　OPEC+減產立場分歧令油價跌

OPEC+救油價 喊擴大減產

相關新聞

2月物價指數轉跌 創28個月以來最大跌幅

主計總處今公布二月物價指數，2月消費者物價指數（CPI）較上年同月跌1.08%，終止13個月的漲幅趨勢，更創下28個月以...

蘋果日報傳裁員？北市勞動局尚未接到通報

壹週刊2月29日停刊，蘋果日報昨天傳出將裁員，在臉書社團「蘋果日報工會討論平台」中，有貼文指出工會接獲社方通知，今天起會...

千億全聯王國醞釀接班？疫情延燒最忙碌時刻 林敏雄發人事令

2月24日，全聯突然發布一份名為「20＋20全面升級計畫」的新聞稿，內容除了提及將加速數位轉型外，更宣布全新的人事布局—執行長謝健南升任副董事長，負責企業規畫方向；營運長蔡篤昌擔任總經理，負責整體營運。消息一出，瞬間引發零售業熱議。

新台幣開盤貶值9分 早盤震盪1角重返29字頭

新台幣今（6）日早盤以30.050元兌1美元，貶值9分開出。

農保法二度叩關立院 農保基金初步估挹注50億

行政院會昨通過「農業保險法草案」，將函請立法院審議。農委會副主委陳添壽說，農業保險自二○一七年試辦迄今，已超過十家保險公司投入，未來若達一定規模得設置農保基金，初步預估基金規模將達五十億元，由中央挹注。

四企業加碼台灣 投資60億

經濟部昨（5）日召開歡迎台商回台方案、根留台灣方案審查會議，通過四案擴大投資台灣60億元。分別為台商回台方案的老牌LED封裝廠東貝光電，以及汎銓科技、麥豐密封科技、昕琦科技等三家企業根留台灣。

國發基金4度踩雷 藍批：不是銀行紓困中心

國發會主委陳美伶昨出席立法院經濟委員會進行業務報告，針對國發基金一連四踩雷，成為藍委關注焦點，尤其近期國發基金又再深陷寶德破產案，引來藍委砲轟「國發基金不是銀行紓困中心」，要求投資案評估應該公開透明。陳美伶回應說，「爭議的幾個投資案，我自己是滿坦蕩的，有些案子不是我任內完成。」

張綱維簽了！遠航向北市勞動局申報解雇528員工

遠東航空去年12月13日無預警停飛後，遭交通部民航局廢止其民用航空運輸業許可證，在今天第三度積欠員工薪資後，董事長張綱維...

無薪假首度吹進南科 業界：最擔心的事情發生了

新冠肺炎疫情衝擊產業，部分廠商被迫休無薪假，連科學園區也難避免；南科已有某光電廠將於明（6）日起至本月底實施，23名員工...

11種製造業將鬆綁7休1 影響160萬勞工

勞動部今天表示，明天將公告製造業11種行業在非可預期性或緊急性的需求下鬆綁7休1，有些行業也設有一年內的申請限制次數，粗...

無薪假仍有薪水 將補助差額5成

減班休假，勞工將獲得補助！勞動部紓困放案出爐，常務次長林三貴5日表示，針對勞工減班休假（無薪假者），會補助薪水與實給薪資差額的50%。短期內也將推出為期3個月的「充電再出發」計畫，勞工可在3個月內，每

投審會防假投資真移民

去年香港發生「反送中」運動，出現港資大舉來台現象。經濟部投審會統計，2019年全年來台投資額6.47億美元，激升87%，創史上新高。

熱門新聞

捧金飯碗的機會來了 合作金庫銀行徵才360人

無薪假首度吹進南科 業界：最擔心的事情發生了

台中亞緻不玩了 傳國泰飯店將接手

新冠肺炎衝擊…觀光大逃殺 五個懸崖式數字告訴你有多慘

亞都停牌 台中亞緻飯店傳收攤

難敵疫情！台中亞緻大飯店確定3月8日熄燈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。