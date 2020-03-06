史無前例 失業勞工子女就學補助4月增辦一次

另外因應疫情可能新增的失業勞工，失業勞工子女就學補助這學期將史無前例於4、5月增加申請一次，提供1月18日之後失業的勞工也可以申請。

勞動部每學年開辦兩次（上下學期各一次）的失業勞工子女就學補助，這學期也將首開先例增辦一次。勞動部表示，目前受理申請的就學補助是自2月17日開始受理至3月20日截止方，但申請資格是1月18日以前失業超過一個月的勞工，考量接下來將有新增失業勞工，因此勞動部目前正規畫增辦一次就學補助，讓在1月18日之後失業的勞工也可以申請。

勞動部表示，這波就學補助受理結束後，原則上將在4、5月再受理一次，確切時間仍在規畫中。

勞動部表示，增辦就學補助標準相同，補助金額為就讀公立高中職子女每學期補助4,000元，私立高中職子女每學期補助6,000元，公立大專校院子女每學期補助13,600元，私立大專校院子女每學期補助24,000元。此外，對於獨力負擔家計（例如：離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等）或子女有二人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給二成。