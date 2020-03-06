快訊

土耳其停止進軍敘利亞！58人陣亡後 土軍協議俄國停火

MLB／擔心染新冠肺炎 達比修有咳嗽暫停先發

因應疫情影響 放寬大型柴油車汰舊換新貸款繳款方式

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導

因應新冠肺炎疫情造成的衝擊，行政院環保署針對已申請核定的汰舊換新大型柴油貸款案件，已商請銀行協助，如車主有繳交貸款本息的困難，可以跟貸款銀行協調調整本金寬限期（最長兩年）或延長貸款期限（最長五年），環保署仍將維持該等案件的利息補貼，與業者共同面對疫情衝擊。

環保署為鼓勵大型柴油車汰舊換新，已於去（2019）年5月28日修正發布「行政院環境保護署低碳永續家園專案貸款信用保證實施要點」，提供1~3期大型柴油車汰舊換新車之貸款信用保證。並於2019年5月31日訂定發布「換購大型柴油車貸款利息補助辦法」，補助1~3期大型柴油車汰舊換新車之最高1%貸款利息。截至今（2020）年2月底已核定 22 件信用保證及105件利息補助申請案件，以減輕中小企業及個人車主經濟負擔。

近期因新冠肺炎疫情影響，有車主反映營收銳減，無法按時繳交貸款本息。環保署為協助車主共度難關，已邀集相關部會及12家銀行（台灣銀行、台灣土地銀行、華南商業銀行、第一商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、合作金庫商業銀行、永豐商業銀行、上海商業儲蓄銀行、聯邦商業銀行、台北富邦商業銀行）討論，請承貸銀行協助有繳交貸款本息困難的車主變更貸款契約，調整貸款期限及償還方式，以減輕車主負擔。

環保署呼籲有繳款困難的車主可以主動與承貸銀行聯繫，也可電洽該署大型柴油車汰舊換新利息補貼客服專線(02)2339-1889，或至環保署「低碳永續家園專案貸款信保、利息補貼及減免關稅宣導專區（網址：https://dvs.epa.gov.tw/）瀏覽。

環保 疫情 台灣中小企業銀行

延伸閱讀

MLB／擔心染新冠肺炎 達比修有咳嗽暫停先發

花蓮市殯低碳 北市推網路公祭

中南部空氣品質改善民眾無感 環署：努力改進

花蓮市立殯儀館啟用低碳禮廳 減少一次性耗材

相關新聞

蘋果日報傳裁員？北市勞動局尚未接到通報

壹週刊2月29日停刊，蘋果日報昨天傳出將裁員，在臉書社團「蘋果日報工會討論平台」中，有貼文指出工會接獲社方通知，今天起會...

千億全聯王國醞釀接班？疫情延燒最忙碌時刻 林敏雄發人事令

2月24日，全聯突然發布一份名為「20＋20全面升級計畫」的新聞稿，內容除了提及將加速數位轉型外，更宣布全新的人事布局—執行長謝健南升任副董事長，負責企業規畫方向；營運長蔡篤昌擔任總經理，負責整體營運。消息一出，瞬間引發零售業熱議。

新台幣開盤貶值9分 早盤震盪1角重返29字頭

新台幣今（6）日早盤以30.050元兌1美元，貶值9分開出。

農保法二度叩關立院 農保基金初步估挹注50億

行政院會昨通過「農業保險法草案」，將函請立法院審議。農委會副主委陳添壽說，農業保險自二○一七年試辦迄今，已超過十家保險公司投入，未來若達一定規模得設置農保基金，初步預估基金規模將達五十億元，由中央挹注。

四企業加碼台灣 投資60億

經濟部昨（5）日召開歡迎台商回台方案、根留台灣方案審查會議，通過四案擴大投資台灣60億元。分別為台商回台方案的老牌LED封裝廠東貝光電，以及汎銓科技、麥豐密封科技、昕琦科技等三家企業根留台灣。

國發基金4度踩雷 藍批：不是銀行紓困中心

國發會主委陳美伶昨出席立法院經濟委員會進行業務報告，針對國發基金一連四踩雷，成為藍委關注焦點，尤其近期國發基金又再深陷寶德破產案，引來藍委砲轟「國發基金不是銀行紓困中心」，要求投資案評估應該公開透明。陳美伶回應說，「爭議的幾個投資案，我自己是滿坦蕩的，有些案子不是我任內完成。」

張綱維簽了！遠航向北市勞動局申報解雇528員工

遠東航空去年12月13日無預警停飛後，遭交通部民航局廢止其民用航空運輸業許可證，在今天第三度積欠員工薪資後，董事長張綱維...

無薪假首度吹進南科 業界：最擔心的事情發生了

新冠肺炎疫情衝擊產業，部分廠商被迫休無薪假，連科學園區也難避免；南科已有某光電廠將於明（6）日起至本月底實施，23名員工...

11種製造業將鬆綁7休1 影響160萬勞工

勞動部今天表示，明天將公告製造業11種行業在非可預期性或緊急性的需求下鬆綁7休1，有些行業也設有一年內的申請限制次數，粗...

無薪假仍有薪水 將補助差額5成

減班休假，勞工將獲得補助！勞動部紓困放案出爐，常務次長林三貴5日表示，針對勞工減班休假（無薪假者），會補助薪水與實給薪資差額的50%。短期內也將推出為期3個月的「充電再出發」計畫，勞工可在3個月內，每

5G資費創天價？ NCC：希望低於1400元

5G競標標金創下1421.91億元天價，讓外界擔心「羊毛出在羊身上」到時倒楣的是消費者，對此，NCC代理主委陳耀祥表示，目前電信商業者預計在第三季開台，正與業者積極溝通，希望5G資費不要超過先前4G開台時期的1300多元。

無薪假補貼最多月領1.1萬可領6月 政院拍板

為了降低無薪假對勞工帶來的衝擊，行政院會今通過勞動部提出的「安心就業計畫」，補貼無薪假勞工薪資，將以勞工過去6個月勞保投保薪資為基礎，扣去無薪假期間所領工資中間差額，將補助四成至五成，若以勞保投保薪資上限換算，勞工每月最多可領到1萬1000元薪資補貼，給付期間更從原本規畫的3個月拉長為6個月。

熱門新聞

撐住星宇的裡子面子 張國煒做這三件事

無薪假首度吹進南科 業界：最擔心的事情發生了

捧金飯碗的機會來了 合作金庫銀行徵才360人

新冠肺炎衝擊…觀光大逃殺 五個懸崖式數字告訴你有多慘

亞都停牌 台中亞緻飯店傳收攤

外資大匯入 台幣站2字頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。