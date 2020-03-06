因應疫情影響 放寬大型柴油車汰舊換新貸款繳款方式

因應新冠肺炎疫情造成的衝擊，行政院環保署針對已申請核定的汰舊換新大型柴油貸款案件，已商請銀行協助，如車主有繳交貸款本息的困難，可以跟貸款銀行協調調整本金寬限期（最長兩年）或延長貸款期限（最長五年），環保署仍將維持該等案件的利息補貼，與業者共同面對疫情衝擊。

環保署為鼓勵大型柴油車汰舊換新，已於去（2019）年5月28日修正發布「行政院環境保護署低碳永續家園專案貸款信用保證實施要點」，提供1~3期大型柴油車汰舊換新車之貸款信用保證。並於2019年5月31日訂定發布「換購大型柴油車貸款利息補助辦法」，補助1~3期大型柴油車汰舊換新車之最高1%貸款利息。截至今（2020）年2月底已核定 22 件信用保證及105件利息補助申請案件，以減輕中小企業及個人車主經濟負擔。

近期因新冠肺炎疫情影響，有車主反映營收銳減，無法按時繳交貸款本息。環保署為協助車主共度難關，已邀集相關部會及12家銀行（台灣銀行、台灣土地銀行、華南商業銀行、第一商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、合作金庫商業銀行、永豐商業銀行、上海商業儲蓄銀行、聯邦商業銀行、台北富邦商業銀行）討論，請承貸銀行協助有繳交貸款本息困難的車主變更貸款契約，調整貸款期限及償還方式，以減輕車主負擔。

環保署呼籲有繳款困難的車主可以主動與承貸銀行聯繫，也可電洽該署大型柴油車汰舊換新利息補貼客服專線(02)2339-1889，或至環保署「低碳永續家園專案貸款信保、利息補貼及減免關稅宣導專區（網址：https://dvs.epa.gov.tw/）瀏覽。